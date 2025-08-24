토스페이·쇼핑 15%·OTT 최대 반값 할인 [재테크 특집]

삼성카드는 토스와 함께 ‘토스 삼성카드’를 출시했다고 24일 밝혔다.



토스 삼성카드는 토스페이, 토스쇼핑, 토스프라임 등 토스 주요 서비스 혜택을 제공하는 최초의 제휴카드다.

‘토스 삼성카드’는 온·오프라인 가맹점에서 토스페이로 결제 시 15% 할인 등 토스의 주요 서비스 혜택을 받을 수 있다. 삼성카드 제공

먼저, 국내 온·오프라인 가맹점에서 토스페이로 결제하는 고객은 15% 할인을 받을 수 있다. 토스쇼핑 결제 시 15% 할인이 제공된다. 토스프라임, 구글플레이·앱스토어 인앱결제, 넷플릭스, 디즈니+, 유튜브 프리미엄, 티빙 결제 시 50% 할인을 월 최대 1만원까지 받을 수 있다. 온라인 영역에서도 혜택을 받을 수 있다. 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이 등 온라인 간편결제 10% 할인이 제공되며, 쿠팡, 네이버플러스스토어, 삼성카드 쇼핑 등 온라인 쇼핑몰 결제 금액의 10% 할인이 제공된다. 토스페이·쇼핑 15% 할인, 온라인 영역 10% 할인 혜택은 결제금액에 따라 최대 3만원까지 제공된다.



토스 회원들이 선호하는 생활 영역에서도 할인을 제공한다. 스타벅스 50% 할인을 결제금액에 따라 5000원까지 받을 수 있으며, 해외 결제 시 전월 결제금액과 한도 제한 없이 2% 할인이 제공된다.



삼성카드 관계자는 “‘토스 삼성카드’는 토스 서비스와 직접 연계된 혜택을 제공한다”며 “앞으로도 삼성카드와 토스는 다양한 영역에서 협업을 지속할 계획”이라고 말했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]