보험금지급능력 평가서 ‘AA’ 등급 획득 [재테크 특집]

DB손해보험은 한국신용평가 및 한국기업평가로부터 기본자본 신종자본증권(비조건부) AA(안정적) 등급을 부여받았다고 20일 밝혔다. 이는 RBC(지급여력비율)하의 신종자본증권과 동일하게 보험금지급능력 평가등급(AAA) 대비 2등급 하향 적용된 등급이다.



DB손해보험은 금융당국의 ‘기본자본 K-ICS 규제도입’ 예고에 따른 선제적 대응의 일환으로 업계 최초 기본자본 신종자본증권(비조건부) 발행을 진행 중이다. 기본자본 신종자본증권(비조건부)을 발행할 수 있는 보험사는 일부 우량 대형사에 불과해 해당 증권은 희소성이 높은 증권으로 평가된다.

DB손해보험은 한국신용평가와 한국기업평가로부터 보험금지급능력 평가 최고등급을 받았다고 24일 밝혔다. DB손해보험 제공

신용평가 관계자는 “이 신종자본증권은 이자(배당)를 상향조정하는 스텝업(Step-up) 조항 삭제, 발행기관의 완전한 이자지급 재량 소유, 감독규정상 보완자본증권 대비 후순위성을 가진다는 점에서 기존 대비 자본성이 높아진 것으로 볼 수 있으나, 이러한 자본증권을 발행할 수 있는 보험사는 대체로 이자지급 안정성이 높은 회사로 예상돼 기존 신종자본증권과 자본성 측면에서 큰 차이가 없어 동일한 등급을 부여했다”고 설명했다.



한편, DB손해보험은 지난 18일 한국기업평가의 보험금지급능력평가(Insurer Financial Strength Rating)에서도 최고등급인 AAA(안정적)를 부여받았다. 국내 대표적인 신용평가기관인 한국신용평가와 한국기업평가 양사로부터 보험금지급능력 평가 최고등급을 획득한 손해보험사는 DB손해보험과 삼성화재뿐이다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]