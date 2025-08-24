금리 불안 속 안정적 수익 ‘월배당 펀드’ [재테크 특집]

한국투자증권은 글로벌 하이일드 펀드 ‘한국투자 캐피탈그룹 글로벌하이일드오퍼튜니티(Global High Yield Opportunities) 펀드’와 ‘한국투자 캐피탈그룹 글로벌하이일드오퍼튜니티 월배당 펀드’를 단독 출시했다고 24일 밝혔다.



이 펀드들은 글로벌 자산운용사 캐피탈그룹의 대표 상품인 ‘글로벌 하이 인컴 오퍼튜니티(Global High Income Opportunities)’ 펀드에 재간접 투자하는 공모펀드다. 1999년 설정돼 금리 환경 변화 속에서도 안정적인 수익을 창출해 왔다.

한국투자증권은 ‘캐피탈그룹 글로벌하이일드오퍼튜니티 월배당 펀드’를 단독 판매한다고 밝혔다. 한국투자증권 제공

이번에 출시된 펀드는 주로 글로벌 하이일드(고수익 회사채)와 이머징(신흥국) 채권 투자를 통해 높은 인컴 수익(정기적으로 발생하는 이자·배당 등 현금 흐름 수익)을 목표로 운용한다. 시장 상황에 따라 신흥국 채권과 하이일드 채권의 비중을 조절하며 변동성을 관리하고, 일부 국채 및 투자등급 채권을 편입해 안정성도 확보했다.



‘한국투자 캐피탈그룹 글로벌하이일드오퍼튜니티 월배당 펀드’는 운용 수익을 기반으로 매월 배당금을 지급하는 상품이다. 연환산 투자금의 약 6% 수준의 배당이 예상되며, 정기적인 현금 흐름을 원하는 투자자뿐 아니라 안정적 수익과 장기적 성장을 동시에 추구하는 투자자에게 적합하다.

