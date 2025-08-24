교통 접근성 우수… 진접·별내 인프라 누려 [부동산 특집]

브랜드 아파트 강세 여전… ‘알짜 단지’ 찾아볼까 분양시장에서 ‘브랜드 아파트’의 강세가 꾸준히 이어지고 있다. 부동산R114 자료에 따르면 올해 1∼7월 전국에서 분양된 아파트 중 10대 건설사 브랜드 아파트(컨소시엄 포함)의 1순위 평균 청약 경쟁률은 11.53대 1로, 이외 브랜드 아파트(4.08대 1)의 경쟁률을 웃돌았다. 브랜드 단지들은 고급 설계와 시공 품질, 특화 커뮤니티 등을 강점으로 실수요자들로부터 지속해서 관심을 받는 모습이다. 전국 각지에서 알짜 입지와 생활 편의성을 강조하며 실수요자 마음 사로잡기에 나선 브랜드A 단지를 소개한다.

대우건설은 경기 남양주시 진전읍 왕숙 택지개발지구 B1·B2 블록에 조성하는 ‘왕숙 푸르지오 더 퍼스트’(투시도)의 분양 절차를 진행 중이다.

B1 블록은 지하 2층∼지상 29층, 5개 동, 전용면적 74·84㎡ 560가구, B2 블록은 지하 2층∼지상 29층, 5개 동, 전용면적 74·84㎡ 587가구 등 총 1147가구의 대단지로 구성된다.

3.3㎡당 평균 분양가는 B1 블록 1737만원, B2 블록 1726만원이며, 입주는 B1 블록 2028년 5월, B2 블록 2028년 6월 예정이다.

대우건설은 이달 들어 사전청약 당첨자 청약 접수와 일반공급 청약 접수를 진행해왔다. 당첨자 발표는 B1 블록 26일, B2 블록 27일이며, 정당 계약은 10월 18∼24일 7일간 진행된다.

이 단지가 들어서는 남양주 왕숙지구는 약 6만가구, 인구 15만1000명 수용 규모로 3기 신도시 중 가장 크며, 공원·녹지와 일자리 공간도 대규모로 조성된다. 단지는 별내IC, 북부간선도로 등과 가까워 교통 접근성이 뛰어나고, 진접·별내·다산 등 기존 신도시의 생활 인프라를 공유할 수 있다. 단지 근처에 유치원, 초·중·고등학교도 계획돼 있다.

분양 관계자는 “왕숙 푸르지오 더 퍼스트는 서울 접근성을 높이는 교통망과 일자리 창출 등 대규모 개발사업이 예정된 왕숙지구에 들어서는 첫 번째 단지인 만큼 가장 많은 수혜가 기대되는 단지”라고 전했다. 1577-4599

