내란특검, 한덕수 前총리에 ‘내란 방조’ 혐의 가닥…영장 청구 초읽기

내란 특별검사팀(특검 조은석)이 한덕수 전 국무총리를 세 차례 불러 조사한 끝에 ‘내란 우두머리 방조’ 혐의를 적용해 구속영장을 청구하는 방안을 유력 검토하고 있다. 특검팀이 구속영장을 청구하고, 법원이 영장을 발부한다면 헌정사상 처음으로 전직 국무총리가 구속되는 사례가 된다.

24일 법조계에 따르면 내란 특검은 한 전 총리에게 ‘내란 우두머리 방조’ 혐의를 적용하기로 가닥을 잡았다. 국무총리로서 대통령의 위법한 계엄 선포를 막지 못하고, 이에 더해 계엄의 정당성을 확보하려 했다는 게 특검 판단이다. 한 전 총리는 지난해 12월3일 계엄 선포를 심의하는 국무회의에 국무위원 전원을 소집하지 않았고, 이마저도 약 2분 남짓 만에 회의를 끝냈다. 특검은 이런 정황이 계엄 선포를 막으려 했다는 한 전 총리의 주장과 배치되는 정황이자 그가 계엄의 정당성을 확보하려 한 근거로 보고 있다.

한덕수 전 국무총리. 연합뉴스

특검은 한 전 총리가 헌법재판소와 국회에서 ‘계엄 선포문을 본 적 없다’고 위증한 혐의도 조사 중이다. 한 전 총리는 그간 “(나중에) 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았다”(국회)거나 “언제 어떻게 그걸 받았는지는 정말 기억이 없다”(헌재)고 증언해왔지만, 19일 특검 조사에선 ‘윤 전 대통령으로부터 선포문을 받았다’고 입장을 바꾼 것으로 알려졌다.

한 전 총리는 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후에 계엄 선포문을 작성·폐기한 혐의도 받고 있다. 특검은 윤석열 전 대통령에 대한 구속영장을 청구할 때 한 전 총리를 해당 혐의의 공범으로 적시했다.

특검은 한 전 총리를 이번 주에만 2차례 불러 30시간 가까이 조사했다. 특검은 범죄의 중대성과 증거인멸 우려 등을 고려해 영장 청구를 검토 중이다.

한편, 특검은 이날 오전 노상원 전 국군정보사령관을 참고인 신분으로 이틀 연속 소환했다. 서울구치소에 수감 중인 노 전 사령관은 예비역 신분으로 현역 군 지휘부와 함께 비상계엄을 사전에 모의한 혐의를 받는다.

특검은 외환 의혹과 관련해 이른바 ‘노상원 수첩’ 내용을 분석하고 있다. 해당 수첩은 ‘북방한계선(NLL)에서 북의 공격 유도’, ‘오물풍선’ 등의 문구가 담겨 있어 외환 의혹의 핵심 증거로 꼽힌다. 노 전 사령관도 해당 수첩이 본인의 것임을 인정한 것으로 확인됐다.

변세현 기자 3hyun@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]