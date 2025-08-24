한라산 빼고 전국 폭염…9월 들어서도 폭염 이어질 확률 60%

찜통 더위가 이어진 지난 21일 오후 서울 광화문광장 바닥분수를 찾은 어린이가 즐거운 시간을 보내고 있다. 뉴스1

일 년 중 늦여름 더위가 물러간다는 처서(處暑)를 하루 지난 24일 강원 태백과 서해5도에 폭염주의보가 추가로 발령되며 한라산을 제외한 전국이 폭염에 휩싸였다.

기상청에 따르면 이날 오전 11시를 기해 태백과 서해5도에 폭염주의보가 발효됐다.

현재 183개 육상 기상특보 구역 중 182곳에 폭염특보가 내려졌다. 폭염경보가 내려진 곳은 133곳, 폭염주의보가 발효된 지역은 49곳이다.

폭염주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상되면 내려진다. 폭염경보는 일 최고 체감온도가 35도 이상인 상황이 이틀 이상 지속하리라 전망되면 발령된다.

태백은 평균 해발고도가 도시지역 741.9ｍ, 비도시지역 947.8ｍ, 전체적으로 902.2ｍ인 고원도시로 한여름에도 폭염이 잘 나타나지 않는다.

하지만 이날 오전 11시 51분 기준 태백 기온은 32.5도를 나타내고 있다. 태백에는 지난달 29∼31일에도 폭염주의보가 내려진 바 있다.

이번 주는 전국 곳곳에서 비가 내리며 기온이 다소 내려가겠지만 낮 더위가 이어질 전망이다.

더위는 9월에도 이어질 전망이다. 올해는 늦여름 무더위가 9월까지 이어질 가능성이 있다.

최근 기상청이 발표한 1개월 날씨 전망(9월 2일~29일)에 따르면 9월 첫 주의 평균기온이 평년보다 높을 확률은 50%에 달한다.

둘째 주(9월 8일~14일), 셋째 주(9월 15일~21일), 넷째 주(9월 22일~28일)도 모두 과거 30년 평균값과 비교해 평균기온이 높은 더운 날이 많을 것으로 예측됐다.

특히 9월 첫 주는 낮 기온이 평균 범위를 벗어나는 이상고온을 보일 확률도 30%로 발생 가능성이 높은 것으로 분석됐다.

9월 상순에도 낮 수은주가 30도를 넘는 날이 나타날 수 있는 것이다.

실제 지난해(2024년)도 9월 추석 때까지 예년보다 더운 날이 이어진 바 있다.

올해도 지난해와 마찬가지로 9월 기온이 예년보다 크게 높아지며 더위로 인한 각종 피해가 초가을까지 이어질 수 있어 대비가 필요하다.

이동준 기자 blondie@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]