2026년도 예산안 ‘확장 기조’로 유턴, 성장 마중물로 재정 활용… 총지출 증가 폭 8% 안팎 관측

정부가 초혁신 기술개발을 중심으로 성장률을 제고하기 위해 내년 예산안을 확장적으로 편성할 것으로 전해졌다. 올해 예산이 2024년 대비 2.5% 증가에 그칠 정도로 긴축적이었는데, 내년에는 인공지능(AI) 등을 중심으로 재정 투자를 확대해 저성장세를 반전시키기겠다는 취지다.

24일 관계부처에 따르면 기획재정부는 내년도 예산안 발표를 앞두고 마무리 작업을 벌이고 있다. 잠재성장률이 급격히 하락하는 가운데 올해와 내년 성장률이 2%에도 못 미치는 만큼 정부 내에서는 성장 동력을 확보하기 위해 재정의 적극적인 역할이 필요하다는 공감대가 형성된 것으로 알려졌다.

기획재정부 중앙동 청사. 기획재정부 제공

이에 따라 총지출은 전년 대비 큰 폭의 증액될 것이란 전망이 힘을 얻고 있다. 기재부에 따르면 윤석열정부 3년 동안 총지출 증가율은 2023년 5.1%, 2024년 2.8%, 2025년 2.5%로 하락세를 기록했다. 특히 올해 예산의 경우 123 불법 계엄사태 탓에 정부 예산안에 대한 감액만 반영되고 증액 절차가 생략되면서 증가율이 역대 최저를 기록했다. 그 사이 성장률은 지난해 2.0%, 올해 0.9%(정부 전망치) 등 하락 추세가 뚜렷해지고 있다. 정부는 특히 2010년대 3%대였던 잠재성장률이 올해 1%대 후반까지 하락하고 있는 상황을 심각하게 보고 있다. 잠재성장률은 물가 상승 없이 달성할 수 있는 최대 경제성장률로, 한 나라 경제의 기초 체력을 의미한다.

정부 안팎에선 내년도 총지출 증가율이 올해 본예산(673조3000억원)보다 60조원 가량 늘어난 730조원대로 편성될 것이란 관측이 나온다. 본예산 기준 총지출 증가율이 8~9%대가 되는 셈이다. 총지출 증가율이 연평균 8.7%에 달했던 문재인정부와 비슷한 재정 운용이 예상된다는 분석이다. 다만, 올해 두 차례 추경이 편성되면서 총지출이 703조3000억원으로 늘어난 것을 기준으로 하면 실제 증가폭은 4%대로 예측된다.

문재인정부에서 복지분야를 중심으로 지출을 늘렸다면 이재명정부에서는 구조적인 저성장을 타개할 성장 분야를 중심으로 정부 재원이 집중될 것으로 예측된다. 연구·개발(R&D)과 인공지능(AI) 분야가 대표적이다. R&D 예산과 관련해선, 이재명 대통령이 지난 22일 “35조3000억원 정도의 예산이 편성됐다”며 “(기존 대비) 20%에 육박하는 증가율을 보이는 것”이라고 밝히기도 했다. AI 부문에선 30대 선도프로젝트에 반영된 AI로봇, AI자동차 등 피지컬AI를 중심으로 예산 사업이 비중 있게 반영될 전망이다.

기재부는 “내년도 예산안은 현재 편성 중에 있으며 구체적인 규모는 확정되지 않았다”고 말했다.

세종=이희경 기자 hjhk38@segye.com

