전기자전거에 개 매달고 죽을 때까지 달린 50대…“산책한 거다” 주장

전기자전거에 자신이 키우던 개를 매달고 달려 죽게 한 사건이 발생했다.

천안동남경찰서는 견주 A(50대) 씨를 동물보호법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다고 24일 밝혔다.

A씨는 지난 22일 오후 7시 52분쯤 천안시 동남구 신부동 천안천 산책로에서 보더콜리 품종의 대형견을 자신의 전기자전거에 매달고 죽을 때까지 달리게 한 혐의를 받고 있다.

사건은 헐떡거리는 상태에서 피를 쏟으며 전기자전거에 끌려가는 개를 본 시민들의 신고로 알려졌다.

경찰조사 결과 구조 당시 살아있었던 개는 동물병원으로 이송 도중 죽었다.

개를 살핀 수의사는 질식사로 추정된다는 소견을 냈다.

A씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인하며 “키우는 개가 살이 쪄 운동시키려고 산책한 것이다”고 주장한 것으로 알려졌다.

경찰은 목격자 증언, 자료 등을 토대로 동물 학대로 보고 수사를 진행하는 한편 A씨를 상대로 자세한 경위를 파악하고, 추가 학대 여부 등도 조사할 계획이다.

이동준 기자 blondie@segye.com

