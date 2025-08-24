권나라·양세찬 ♥열애설, 직접 밝힌 진실…“밥 한 번” vs “그런 적 없어”

그룹 헬로비너스 출신 배우 권나라가 개그맨 양세찬과의 열애설에 대해 직접 입을 열었다.

지난 23일 공개된 쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들 시즌2’ 3화에서 권나라는 배우로서의 이미지 고민부터 열애설에 대한 속내까지 솔직하게 털어놨다.

이날 방송에서 권나라는 “고민이 있냐”는 질문에 “저를 보면 첫인상이 어떠냐”라며 “제가 이야기를 안 나누면 사람들이 차갑게 본다. 이미지 변신을 하고 싶다”고 말했다. 이어 “다양한 배역을 하고 싶은데, 대부분 차도녀나 바람 피우는 전여친 역할 제안이 자주 들어온다”며 배우로서 겪는 어려움도 전했다.

이에 지예은은 “나라 씨는 예쁘고 도시적인 이미지가 강하지 않냐”면서 “근데 털털하신데 그게 좀 가려진 것 같아서 예능 나가시는 걸 추천한다”고 조언했고, 신동엽도 “맞다. 나라가 생각보다 예능 출연을 많이 안 한 것 같다“고 거들었다.

권나라는 “예능 울렁증이 있어서 나가서 뭔가를 해야 하는 게 부담이 되더라”면서도 “자유롭게 할 수 있는 예능 나가고 싶다. 토크는 아니었으면 좋겠다”고 바램을 드러냈다. 지예은이 “‘나는 솔로’ 어떠냐”고 묻자, 권나라는 “‘나는 솔로’ 진짜 자주 본다”면서도 “아직 결혼 생각이 없다. 결혼보다 연애인 것 같다”고 솔직히 답했다.

이 대화 중 ‘런닝맨’ 이야기가 나오면서 양세찬과의 관계가 거론됐다. 이수지는 “‘런닝맨’ 이야기하면 어떻게 하냐. 양세찬 씨랑 사귀었다고 하지 않았냐”고 농담을 던졌고, 김원훈 역시 “양세찬과 만났다는 얘기가 있다”고 거들었다. 실제로 포털에서 권나라를 검색하면 ‘양세찬’이 연관검색어로 함께 뜨는 상황이기도 하다.

권나라는 “이게 항상 딜레마였다. 연관 검색어에 같이 뜬다”며 “한 번 조세호 선배와 식사 자리에서 뵀을 뿐, 그 이후로는 본 적이 없다”고 선을 그었다. 하지만 이수지는 “헤어지고 나서 ‘말하지 말자’고 약속한 거 아니냐”고 농담을 이어갔다.

이후 신동엽이 양세찬에게 직접 전화를 걸며 모두의 시선이 쏠렸다. 신동엽이 “권나라 치니까 연관 검색어에 양세찬이 같이 뜨더라. 너도 알고 있었냐”고 묻자, 양세찬은 크게 웃으며 당황한 기색을 감추지 못했다. 그는 “저랑요?”라며 권나라와의 식사 자리를 기억하지 못했고, 권나라도 “제가 헷갈린 것 같다. 죄송하다”고 사과했다.

양세찬은 “주위 사람들이 많이 물어보더라. 제가 아니라고 해도 다 ‘에이~’ 한다. 저는 괜찮은데 나라 씨가 좀 그럴 것 같다”며 권나라를 배려하는 모습을 보였다. 이에 권나라는 “처음엔 저도 너무 팬이라 좋았지만 이제는 너무 기정사실화된 것 같다”며 난처함을 드러냈다.

방송 말미, 신동엽은 조세호에게도 전화를 걸어 사실 여부를 확인했다. 조세호는 “권나라와 식사한 적은 있지만, 세찬이는 아니었다”고 설명하며 소문에 종지부를 찍었다.

한편 권나라와 양세찬의 열애설은 과거 SBS ‘런닝맨’ 방송에서 두 사람이 자연스러운 호흡을 보이면서 불거졌다. 당시 전소민이 양세찬에게 “내 대학교 후배 잘 있지?”라는 말을 남기며, 같은 동덕여자대학교 방송연예과 출신인 권나라가 ‘후배’의 주인공으로 거론됐다. 그러나 이번 방송에서 두 사람 모두 열애설을 부인하며 해프닝으로 마무리됐다.

