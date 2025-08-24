변사 현장서 시신 금목걸이 훔친 검시 조사관…"순간 욕심 생겨"

인천 지역 한 변사 현장에서 시가 1000만원 상당 금목걸이가 감쪽같이 사라진 사건의 범인이 경찰 검시 조사관으로 드러났다. 그는 형사들과 과학수사대원이 잠시 자리를 비운 사이 금목걸이를 빼내 신발 속으로 몰래 숨겨 집에 가져갔다.

인천경찰청 형사기동대는 절도 혐의로 인천경찰청 과학수사대 소속 검시 조사관인 30대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 24일 밝혔다. 그의 구속 여부는 이르면 이날 오후 늦게 결정될 것으로 보인다.

서울 종로구 한국금거래소에 금목걸이가 진열되어 있다. 해당 사진은 기사 특정 내용과 무관. 뉴시스

A씨는 지난 20일 오후 2시쯤 인천시 남동구의 모 빌라에서 숨진 50대 남성이 차고 있던 금목걸이를 훔친 혐의를 받고 있다. 당초 현장에 출동한 소방 당국은 남성이 이미 사망한 사실을 확인한 뒤 경찰에 인계했고, 경찰관들은 사망 원인 조사에 나섰다.

당시 이 남성은 목에 스무 돈짜리 금목걸이를 착용 중이었고, 먼저 도착한 형사 두 명이 증거 수집 차원에서 시신을 휴대전화로 최초 찍었을 때 이 목걸이가 있었다. 이후 인천경찰청 과학수사대도 30분 뒤 시신을 추가 촬영했는데, 이때 사진에 목걸이가 보이지 않았다.

경찰은 현장에 있던 경찰관 4명과 검시 조사관 A씨 등 5명을 차례로 조사했고 이후 A씨가 자수 의사를 밝혀 긴급 체포했다. 그는 경찰 조사에서 “시신을 확인하다가 순간적으로 욕심이 생겼다”고 자백했다. 경찰은 A씨 진술을 토대로 그의 집 싱크대 밑에서 비닐 팩에 쌓인 금목걸이를 찾아내 압수 조치했다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

