'실효성 논란' 경찰 기동순찰대 업무확대…스토킹 예방활동 강화

일선 경찰관들로부터 실효성 논란이 끊임없이 제기돼온 경찰 기동순찰대가 스토킹 등 관계성 범죄 예방에 적극 투입된다.



경찰청은 "기동순찰대 업무가 일반적 예방 활동에서 나아가 고위험 재범 우려자 주변에 집중적으로 배치하는 '특별예방활동'으로 확대된다"고 24일 밝혔다.



특히 스토킹·교제폭력 등 관계성 범죄 가해자와 전자장치 부착자 등에 대한 순찰과 검문을 강화해 범죄 발생을 예방하겠다는 방침이다.



아울러 긴급한 112신고 등 중요 상황이 발생하면 기동순찰대가 선제 처리하고, 경찰서·지구대·파출소 등과의 협업을 강화하기 위해 관리 평가체계도 개선한다.



현재 기동순찰대는 전국 28개 부대 2천668명의 경찰관으로 구성됐다.



2023년 8월 연이어 이상 동기 범죄가 발생하자 예방 활동으로 국민 불안을 해소하자면서 당시 경찰청 차장인 조지호 경찰청장이 주도해 지난해 2월 출범했다.



그러나 1년 6개월간 일선 경찰의 불만은 이어졌다. 현장 인력도 부족한데 실효성이 떨어지는 거리 순찰 등에 대규모 인력이 빠져나갔다는 게 주된 지적이었다.



이와 관련해 경찰청은 "기동순찰대는 지역사회 곳곳을 도보로 순찰하면서 주민 일상생활 속 은밀하게 숨어있는 범죄 수배자와 형사사범을 검거해왔다"고 밝혔다.



또 하루 평균 68건씩 총 3만5천210건 범죄 취약 요소를 점검해 112신고에 이르기 전 범죄를 선제적으로 해결했다고 설명했다.



전체 112신고 건수는 출범 전(2022년 3월∼2023년 7월) 2천975만여건에서 출범 후 (2024년 3월∼2025년 7월) 2천648만여건으로 11% 감소했다고도 밝혔다.



이외에도 대형산불이나 집중호우 등 재해·재난, 국제행사·대규모집회, 윤석열 전 대통령 탄핵 관련 대규모 집회 등과 관련한 범죄예방 활동도 했다고 덧붙였다.



순찰 중 주민으로부터 '차량이 파손된 채 방치돼 불안하다'는 이야기를 듣고 도난 차량임을 확인해 폐쇄회로(CC)TV 등으로 범인의 이동 경로를 역추적, 차량 절도범을 긴급체포한 사례(서울 기동순찰2대) 등도 소개했다.



대전 기동순찰대는 '조폭이 단체로 몰려다닌다'는 주민의 말을 듣고 3주에 걸쳐 해당 지역을 탐문하며 이미 체포영장이 발부된 조직원을 검거하기도 했다.



경찰청은 "이러한 성과에도 불구하고 다양한 요소에 영향을 받는 범죄예방 특성상 기동순찰대만의 객관적 성과 측정에 한계가 있고, 여러 관점에서 비판적 의견이 제기되는 게 사실"이라며 종합적인 내실화 방안을 마련하게 됐다고 밝혔다.

