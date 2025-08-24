‘처서’ 지나도 낮 최고 37도 찜통더위…전국 곳곳 소나기 [오늘날씨]

모기도 입이 삐뚤어진다는 처서가 지났지만 24일 무더위는 계속된다.

기상청은 이날 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르면서 매우 무덥겠다고 전했다.

온열질환 발생 가능성이 높으니 야외 활동과 외출을 자제하고 식중독을 예방하기 위해 음식 관리를 철저히 해야 한다. 실내외 작업장, 논·밭, 도로 등에서는 기상장비가 설치된 곳보다 체감온도가 더 높을 수 있어 유의해야 한다.

이날 아침 최저 기온은 22~27도, 낮 최고 기온은 31~36도가 되겠다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 26도 △인천 26도 △춘천 25도 △강릉 27도 △대전 26도 △대구 25도 △전주 25도 △광주 25도 △부산 27도 △제주 27도다.

최고 기온은 △서울 33도 △인천 32도 △춘천 33도 △강릉 34도 △대전 34도 △대구 36도 △전주 34도 △광주 34도 △부산 33도 △제주 33도로 예상된다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠지만 비가 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 낮 동안 다시 기온이 올라 무덥겠다.

소나기에 따른 예상 강수량은 경기동부, 강원 내륙·산지, 대전, 충남 남동 내륙, 전북 북동 내륙, 대구, 경북, 경남 내륙, 제주도 5~40㎜다.

아울러 기상청은 당분간 도심 지역과 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠다고 밝혔다.

새벽부터 오전 9시까지 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

또 이날 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높게 일어나 만조 시 해안가 저지대 침수, 하수 역류 등 피해가 발생할 수 있어 대비가 필요하다.

미세먼지는 전 권역이 '좋음~보통'으로 예상된다.

