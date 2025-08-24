“매일 다르게 자는 당신, ‘이 병’ 위험 78% 높아집니다”

한국인의 불규칙한 수면 습관이 심혈관 질환과 조기 사망 위험을 높인다는 장기 추적 연구 결과가 나왔다.

하루 수면 시간이 권장 범위(7~8시간)를 벗어날 뿐 아니라 수면 패턴까지 일정하지 않으면 사망 위험이 최대 78%까지 증가하는 것으로 나타났다.

수면은 단순 휴식이 아닌 심혈관 질환과 조기 사망을 예방하는 핵심 요소다. 게티이미지

한양대병원 심장내과 연구팀은 경기도 안성·안산 지역에 거주하는 40∼69세 성인 9641명을 평균 15년 6개월간 추적 관찰한 대규모 연구 결과를 국제학술지 사이언티픽 리포츠(Scientific Reports)에 발표했다.

연구팀은 수면 시간과 수면 패턴의 규칙성이 심혈관 건강, 사망률과 유의미한 상관관계를 보인다고 밝혔다.

◆하루 수면 시간 7~8시간 벗어나면 사망 위험↑

24일 연구 결과에 따르면 하루 수면 시간이 8시간 이상인 장시간 수면자는 적정 수면군(7시간 이상~8시간 미만) 대비 사망 위험이 27% 증가했다.

반대로 7시간 미만의 짧은 수면도 사망 위험을 11% 높였다. 통계적 유의성은 장시간 수면만큼 뚜렷하지 않았다.

더 큰 문제는 수면의 불규칙성이었다. 짧은 수면(7시간 미만)에 불규칙한 수면 패턴이 동반되면 사망 위험은 28% 증가했다. 장시간 수면(8시간 이상)과 불규칙한 수면이 결합되면 위험은 33%까지 급증했다.

이 같은 결과를 통해 단순히 수면 시간의 많고 적음을 넘어 생활 리듬의 균형이 건강에 결정적인 영향을 준다는 것을 알 수 있다.

성별과 연령에 따른 차이도 명확했다. 남성은 짧은 수면과 불규칙성이 겹칠 경우 사망 위험이 최대 38% 증가했다. 여성은 장시간 수면과 불규칙성이 결합될 경우 위험이 무려 78%까지 치솟았다.

연령대별로는 40대는 수면 부족에, 60세 이상은 과도한 수면에 더 민감하게 반응하는 경향이 관찰됐다.

◆전문가들 “수면, 심혈관 질환 예방의 핵심…규칙적인 습관 중요해”

연구진은 “수면 부족이나 과다 수면, 수면 무호흡증과 같은 수면 장애가 심혈관 기능을 저하시키고 결국 조기 사망으로 이어질 수 있다”고 설명했다.

그러면서 “매일 일정한 시간에 자고 일어나는 생활 습관과, 하루 7~8시간의 규칙적인 수면을 유지하는 것이 매우 중요하다”고 강조했다.

이어 “성별과 연령에 따라 수면 관련 위험 요인이 다르므로 맞춤형 수면 관리 전략이 필요하다”고 덧붙였다.

수면의 ‘규칙성’에 대한 인식과 실천이 중요하다. 게티이미지

대한수면연구학회가 발표한 ‘2024년 한국인의 수면 실태’에 따르면 한국인의 하루 평균 수면 시간은 6시간 58분으로 OECD 평균보다 18% 짧다.

수면의 질과 양에 만족한다고 응답한 비율도 글로벌 평균의 75% 수준에 불과했다. ‘매일 숙면을 취한다’고 답한 사람은 7%에 그쳐 세계 평균(13%)의 절반 수준에 머물렀다.

전문가들은 “이번 연구는 단순히 수면 시간이 부족한 문제를 넘어 생활 리듬의 불균형이 건강에 미치는 영향을 경고하는 신호탄”이라고 말한다.

그러면서 “수면은 단순한 휴식이 아니라 심혈관 질환과 조기 사망을 예방하는 핵심 요소”라고 덧붙였다.

이어 “한국처럼 수면 시간이 짧고 수면 만족도가 낮은 사회일수록, 수면의 ‘규칙성’에 대한 인식과 실천이 중요하다”고 강조했다.

