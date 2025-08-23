한때 세계 최고였는데…‘반도체 제왕’ 인텔, 지분 10% 미국 정부에 넘겼다

세계 최고 반도체 회사였던 인텔이 결국 지분 10%를 미국 정부에 넘겨줬다. 미국은 인텔 최대주주가 됐고, 도널드 트럼프 미국 대통령은 “인텔 사업분야는 미국 미래의 근간”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 23일 소셜미디어(SNS)에 경영난을 겪고 있는 미국 반도체 기업 인텔 지분 10%를 미국 정부가 완전하게 소유하고 통제하게 됐다고 밝혔다. 미국 정부가 10% 지분을 가져가면서 8.92%를 가진 자산운용사 블랙록을 넘어 최대주주가 됐다. 트럼프 대통령은 “이 거래를 인텔 최고경영자 립부 탄과 협상했다”며 “현재 주식 가치는 110억달러(약 15조원)에 달하지만 미국은 아무것도 지불하지 않았다”고 설명했다.

반도체법(CHIPS Act·칩스법)에 따라 인텔에 보조금을 지급하는 데 따른 반대급부 성격이다. 바이든 행정부 때인 지난해 11월 미 상무부는 최첨단 반도체 역량을 발전시키고 일자리 창출을 위해 인텔에 최대 78억6500만 달러(약 10조9000억원)을 직접 지원한다고 발표한 바 있다. 인텔은 이를 포함해 총 109억 달러 규모 정부 보조금을 받게 돼 있다. 앞서 하워드 러트닉 미국 상무장관은 지난 19일 반도체법에 따른 보조금을 활용해 인텔의 지분 확보를 시도하고 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “미국에 큰 거래이자, 인텔에 큰 거래”라며 “최첨단 반도체와 집적회로를 만드는 인텔과 함께 다시 미국을 위대하게 만들자”고 강조했다. 탄 CEO는 계약을 공식 발표하는 성명에서 “대통령과 정부가 인텔에 보여준 신뢰에 감사드린다”며 “미국의 기술과 제조 분야 리더십 발전에 대한 노력을 기대한다”고 말했다.

1968년 미국 캘리포니아에서 설립된 인텔은 메모리반도체 개발에 주력한 결과 1971년 세계 최초 마이크로프로세서인 4004 칩을 출시하면셔 CPU 시장에 뛰어들었다. 1980년대와 1990년대 386, 486, 펜티엄 시리즈 등 마이크로프로세서 제품을 내놓으며 개인용 컴퓨터(PC) 시장을 주도했다.

영원할 것 같았던 인텔 아성은 2010년대 들어서 흔들리기 시작했다. AMD와 TSMC, 엔비디아 등이 급성장하면서 기술경쟁력에 대한 도전에 직면했고, 반도체가 슈퍼사이클을 탔던 2017년 삼성전자가 반도체 매출로 인텔을 넘어서는 역사를 쓰기도 했다. 이때 인텔은 연구개발 인력을 줄였고 조직 효율화를 시작하며 신기술 개발 역량이 축소됐다. 2019년 인텔은 미세공정 전환이 지연되고 파운드리 사업 투자 실패 등을 경험한 반면 경쟁사인 AMD는 7나노미터 공정 CPU를 출시하며 인텔과 기술력 차이가 있음을 입증했다.

2020년 인텔은 모바일과 데이터센터용 CPU, GPU 시장에서 경쟁사에게 뒤처지기 시작했다. 인텔은 다시 파운드리 시장에 진출하겠다고 선언하며 대규모 투자 계획을 발표했다. 하지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 글로벌 공급망 이슈가 발생했고, 내부 조직에서 이를 대응하지 못했다. 인텔은 2025년 상반기

인텔은 2019년에는 미세공정 전환이 지연되고 파운드리 사업 투자 실패 등을 경험하며 경영난에 직면했다. 인텔은 올해 2분기 매출 129억달러(약 17조7000억원)를 기록했지만 29억달러(약 4조원) 순손실을 기록했다. 이는 전년 동기 16억1000만달러(약 2조2000억원)보다 80% 늘어난 수준이다.

