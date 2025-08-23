日 언론 “한·일 정상 합의문에 ‘안정적 미래 지향’·‘역대 내각 계승’ 담긴다”

1박2일 일정으로 일본을 찾은 이재명 대통령이 23일 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담 후 ‘안정적이고 미래지향적인 관계 구축’ 등 내용을 담은 합의문을 발표할 것이라고 요미우리신문이 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 이날 보도했다. 과거사 문제와 관련해서는 식민지 지배에 대한 반성과 사죄가 담긴 1998년 ‘김대중·오부치 선언’을 비롯해 일본 역대 내각이 보여온 역사 인식에 변함이 없다는 점을 재차 표명할 것으로 보인다.

사진=게티이미지뱅크 제공

보도에 따르면 한·일이 최종 조율 중인 합의문에는 “양국 정상은 국교 정상화로부터 60년간 쌓아 올린 기반에 기초해 양국 관계를 안정적이고 미래지향적으로 발전시켜 나갈 것”이라는 내용이 들어간다.

1965년 체결된 청구권 협정 등 한·일 기본조약이 양국 관계의 출발점임을 재확인하는 것이다.

이날 발표될 합의문을 통해 역대 일본 내각의 과거사 인식 계승을 재확인하는 것과 관련해서는 “1998년 공동선언을 특히 중시하는 한국 측을 배려해 이 선언의 존재를 일부러 언급한 다음 계승을 명확히 하는 것”이라고 신문은 설명했다.

합의문에는 아울러 한·일 정상이 상대국을 교차 방문하는 ‘셔틀 외교’ 활성화와 한·일, 한·미·일 안보협력 등의 내용도 담긴다.

여기에 수소에너지를 비롯한 청정에너지 보급, 전략물자 공급망 구축 등 경제 안보 측면의 협력도 언급될 예정이라고 요미우리는 전했다.

이 대통령은 이날 오전 하네다공항으로 입국, 재일교포들과의 간담회를 시작으로 방일 일정을 시작했다.

한국 대통령이 미국보다 일본을 찾은 것은 1965년 한·일 수교 이후 처음이다. 한·일 정상이 광복절이자 일본 패전일이 있는 8월에 상대국을 방문한 것도 1983년 양국 정상 방문이 공식화한 이후 처음이다.

이 대통령은 앞서 요미우리와의 인터뷰를 통해 일제강점기 강제동원 피해자 배상 문제와 관련한 이른바 ‘제3자 변제 해법’과 2015년 ‘한·일 위안부 합의’ 등 기존 양국 정부간 합의를 존중하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

도쿄=유태영 특파원 anarchyn@segye.com

