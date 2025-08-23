日언론, 李대통령 방미 전 日방문 주목…"8월 방일도 이례적"

이재명 대통령이 23일 3박 6일 일정의 일본, 미국 방문을 시작한 가운데 일본 언론은 이 대통령이 미국을 찾기 전 일본을 먼저 방문한 것에 주목했다.



교도통신은 1965년 한일 국교 정상화 이후 한국 대통령이 다자 회의 참석을 제외하고 양자 외교 첫 방문국으로 일본을 택한 것은 처음이라고 전했다.

사진=교도연합뉴스

요미우리신문도 "한국 대통령이 양자 외교를 위해 동맹국 미국보다 먼저 일본을 방문하는 것은 1965년 국교 정상화 이후 처음"이라며 한일 정상이 수교 60주년을 맞아 관계 강화 방침을 확인할 것으로 보인다고 전망했다.



니혼게이자이신문(닛케이)은 이 대통령이 미국 방문 전에 일본을 찾은 것과 관련해 "이념보다도 실익을 중시하는 이 대통령은 전례에 얽매이지 않고 (방문국을) 판단한 것으로 보인다"고 해설했다.



이어 이 대통령이 지난 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 하고 조기 일본 방문을 조율했다면서 "취임일로부터 불과 80일 만에 (일본 방문이) 실현됐다"고 의미를 부여했다.



닛케이는 이 대통령의 이번 일본 방문이 이전 정권들과 비교하면 여러모로 이례적이라고 분석했다.



이 신문은 전두환 전 대통령부터 역대 한국 대통령 10명 중 이명박 전 대통령이 취임 55일 만에 일본을 방문했던 사례 다음으로 이 대통령의 일본 방문이 빠르다고 전했다.



닛케이는 한국 대통령의 일본 방문은 역사 문제 등을 감안해 조율해야 해서 시간이 걸리는 편이라면서 "대일 관계를 중시했던 김대중 전 대통령도 (일본 방문에) 224일, 윤석열 전 대통령도 310일이 소요됐다"고 덧붙였다.

지난 6월 17일(현지시간) 캐나다에서 열린 G7 정상회의에 참석한 이재명 대통령(오른쪽)이 이시바 시게루 일본총리와 정상회담을 하기 위해 만난 악수하고 있다. AP연합뉴스

이어 "방문이 8월이라는 점도 이색적"이라며 일본 총리가 한국을 첫 공식 방문한 1983년 이후 양국 정상의 상호 방문을 월별로 분석하면 8월은 한 차례도 없었다고 강조했다.



닛케이는 8월에 광복절이 있어서 한국에서는 반일 분위기가 조성되기 쉽지만, 이 대통령이 국제 정세를 고려해 이념이나 이데올로기에 신경 쓰지 않고 실용 외교를 위해 일본을 찾았다고 분석했다.



이 대통령이 이날 보도된 아사히신문, 닛케이 등 일본 언론과 서면 인터뷰에서 "과거를 직시하되 미래로 나아가자"며 일본 측에 협력을 제안한 것에 대해서도 '실용주의'라는 평가가 나왔다.



이 대통령은 인터뷰에서 위안부, 징용 배상 문제 등에 대해 "진실과 감정의 문제이며, 사실을 인정하고 사죄해 진심으로 위로하는 과정이 매우 중요하다"면서도 이전 정권이 합의하고 실시한 국가 정책을 간단히 뒤집을 수는 없다고 말했다.



이에 대해 아사히는 "(이 대통령이) 한일 현안이 돼 왔던 역사 문제를 둘러싼 과거 합의와 해결책을 답습하겠다는 생각을 보이고 미래 지향 (한일) 관계를 추진하겠다는 것을 강조했다"고 해설했다.



이어 "도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 대응 등을 고려해 일본과는 안정적 관계를 구축하고자 한다는 사정도 있다"고 덧붙였다.

23일 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 일본으로 떠나기 위해 성남공항에 도착한 모습. AP연합뉴스

아사히는 이 대통령이 '과거 직시'를 요구하면서도 한일관계 발전에 긍정적 자세를 보인 배경에는 한국에 대한 이해가 깊다고 평가받기도 하는 이시바 총리와 한일관계 기초를 견고히 하려는 의도도 있는 것으로 보인다고 분석했다.



다만 마이니치신문은 이 대통령이 미래 지향적 한일관계를 강조하면서도 일본을 향해 '진심 어린 위로' 등을 언급한 데 대해 "향후 한국 내 여론을 의식해 일본 측에 강하게 대응을 요구한다면 역사 문제가 다시 불거질 가능성도 있다"고 관측했다.



한편, 마이니치는 이날 오후 열리는 한일 정상회담에서 이시바 총리가 이 대통령에게 후쿠시마현을 비롯한 8개 광역지자체 수산물 수입 규제 조치 완화를 요구할 것으로 보인다고 전했다.



하지만 이 대통령은 일본 언론과 인터뷰에서 일본산 수산물 수입 재개와 관련해 "우리 국민의 일본산 수산물에 대한 신뢰 회복이 우선"이라며 시기상조라는 뜻을 나타냈다.



마이니치는 "일본 측도 이 문제를 강하게 요구해 한일관계를 악화하는 것은 바라지 않는다"며 "정상회담에서 수산물 협의가 이뤄져도 상세한 내용은 공개되지 않을 가능성이 있다"고 짚었다.

<연합>

