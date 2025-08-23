김혜수, 문신처럼 두르던 '애착 두건'의 비밀… "촬영 중 생긴 상처"

배우 김혜수가 늘상 착용해오던 '애착 두건'에 대한 이야기를 꺼냈다. 유튜브 채널 'VOGUE KOREA' 영상 캡처

배우 김혜수가 늘상 착용해오던 ‘애착 두건’에 대한 이야기를 꺼냈다.

지난 21일 ‘보그코리아(VOGUE KOREA)’ 유튜브 채널에는 ‘김혜수가 라부부보다 애정하는 곰돌이 키 링? 김혜수의 첫 ‘왓츠 인 마이 백’ (지갑, 두번째 시그널, 소금, 스카프) | MY VOGUE’ 라는 제목의 영상이 게재됐다.

‘왓츠 인 마이 백’이라는 콘텐츠의 취지에 맞게, 김혜수는 자신의 가방 안에 있는 아이템을 꺼내 소개하며 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

20년 넘게 사용한 자신의 파우치를 꺼내며 “정말 지저분하다”고 웃은 김혜수는 가방 안에 있는 물건들을 차례로 꺼내놓았다.

머리끈, 손 소독제, 올리브 오일, 향수, 죽염, 대본 등 김혜수의 일상을 엿볼 수 있는 물건들이 등장해 평소 취향과 더불어 그가 일상에서 어떤 시간을 보내는지 등을 알 수 있었다.

그러던 중 등장한 스카프에 대해 김혜수는 빠질 수 없는 아이템이라며, “항상 스카프를 갖고 다니는데, 두건처럼 쓰면 너무 편하다”고 스카프에 대해 소개했다.

김혜수는 스카프를 두건을 착용하는 시범을 보이면서, “블랙 계열은 어떤 옷에도 잘 어울린다”고 소개했다. 평소 머리에 두르던 ‘애착 두건’이 검은 색상의 스카프를 활용한 것이었음을 알 수 있었다.

이어 김혜수는 두건 패션을 애용하게 된 계기를 밝혔다.

김혜수는 “영화 ‘밀수’ 촬영 막바지에 수중 촬영을 하다 장비와 부딪혀 이마에 큰 상처가 났다”면서 “처음에는 그 상처를 가리려고 두건을 썼는데, 하다 보니 머리를 안 해도 돼서 편했다”고 말하며 웃었다.

또, 시기적절하게 두건 패션이 유행이 된 것에 대해 “때맞춰 트렌드가 찾아왔다. 최근 몇 년 사이에 두건이 유행하게 된 것도 다행이었다”고 이야기했다.

한편, 김혜수는 지난 11일 ‘두번째 시그널’ 촬영을 마무리하며 연기자로서 끝없는 행보를 이어가고 있다.

‘두번째 시그널’은 2016년 방영된 tvN 드라마 ‘시그널’ 후속작으로, 김혜수를 비롯해 조진웅, 이제훈이 다시 의기투합했다. ‘두번째 시그널’은 내년 상반기 tvN에서 방영할 예정이다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

