트럼프, ‘오바마 본거지’ 시카고에도 州방위군 투입 검토 나서

미국 수도 워싱턴에 ‘범죄와의 전쟁’을 선포하고 주(州)방위군을 투입한 도널드 트럼프 대통령이 시카고에도 주방위군을 배치할 가능성을 내비쳤다. 뉴욕, 로스앤젤레스(LA) 다음으로 큰 미국 제3의 대도시 시카고는 워싱턴과 마찬가지로 민주당 지지 성향이 강한 곳이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 그의 최대 정적인 버락 오바마 전 대통령. 방송 화면 캡처

22일(현지시간) CBS 방송에 따르면 트럼프는 이날 백악관에서 2026 월드컵 축구 대회를 주제로 연설하는 도중 “시카고는 엉망진창(mess)”이라고 말했다. 이어 브랜든 존슨 현 시카고 시장(민주당)을 겨냥해 “매우 무능하다”며 “우리(연방정부)가 나서 그 일(치안)을 바로잡을 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

시카고는 일리노이주에 속해 있다. 트럼프의 말은 일리노이 주방위군을 동원해 시카고 시내에 배치하고 범죄자와 불법 이주민 등 단속·검거 임무를 맡길 수 있다는 뜻으로 풀이된다. 주방위군은 평상시에는 주정부가 관할하지만 대통령이 ‘비상 사태’라고 판단하면 지휘권이 연방정부로 넘어 간다.

존슨 시장은 즉각 반박하고 나섰다. 주방위군의 시카고 투입을 ‘불법’으로 규정한 그는 “시카고에선 지난 1년간 범죄가 크게 줄었다”며 “구체적으로 살인 사건은 30% 이상, 강도 사건은 35%가량, 총격 사건은 40% 가까이 감소했다”고 주장했다. 그러면서 “주방위군은 시카고 지역사회를 위해 헌신적으로 봉사하는 법 집행 기관 종사자들을 결코 대체할 수 없다”고 지적했다.

22일(현지시간) 미국 수도 워싱턴에 배치된 주방위군 병사들이 연방의회 의사당 주변을 순찰하고 있다. 이들은 그간 비무장 상태로 순찰 활동을 해왔으나 이날 피트 헤그세스 국방부 장관은 주방위군에 무기 휴대를 지시했다고 미 언론이 보도했다. AP연합뉴스

시카고가 속한 일리노이주 제이 로버트 프리츠커 주지사(민주당) 역시 트럼프의 요청에 따라 일리노이 주방위군을 동원할 뜻이 전혀 없음을 내비쳤다. 연방정부가 직접 관할하는 워싱턴과 달리 일리노이 및 시카고는 완벽한 자치권을 누리는 곳인 만큼 대통령이 주정부를 거치지 않고 일리노이 주방위군에 명령을 내릴 수 있는지를 놓고선 법률적 논란이 있다고 CBS는 전했다.

일각에선 미국 내 ‘진보의 아성’으로 불리는 시카고에 대한 트럼프의 적개심이 담긴 발언이란 분석을 내놓는다. 존슨 현 시장은 미국의 여러 자치단체장 가운데 가장 급진적인 인물로 꼽히며 트럼프에게 매우 비판적이다. 트럼프가 제일 미워하는 정적인 버락 오바마 전 대통령 역시 시카고 출신으로 2017년 퇴임 후 시카고에 자신의 이름을 딴 오바마재단을 설립하고 대통령 기념관을 세운 뒤 반(反)트럼프 활동의 거점으로 삼고 있다. 호사가들은 “전투복 차림의 무장 군인들이 시카고 시내를 활보하는 것 자체가 오바마에 대한 모욕이 될 것”이라고 말한다.

김태훈 논설위원 af103@segye.com

