“외국인이세요? 그럼, 국내선 모두 공짜”…무료 항공권 뿌리는 ‘이 나라’

태국 정부가 침체한 관광산업을 되살리기 위해 외국인 여행객에게 태국 국내선 항공권을 공짜로 나눠주는 사업을 추진하기로 했다.

22일(현지시간) 현지 매체 네이션에 따르면 싸라웡 티안텅 태국 관광체육부 장관은 국내선 무료 항공권 제공 사업을 위해 7억 밧(약 300억원) 규모의 예산을 내각에 요청할 계획이다.

싸라웡 장관은 이번 '국제선 항공권 사면 태국 국내선 무료' 사업으로 "태국 전역, 특히 유네스코 (세계유산) 지정 도시, 인기 관광지, 전국 주요 관광지를 중심으로 최소 20만 명의 외국인 관광객을 유치하는 것을 목표로 한다"고 설명했다.

태국 정부는 이를 위해 오는 9∼11월에 편도 1750밧(약 7만5000원), 왕복 3500밧의 국내선 항공권을 무료로 제공하기로 했다.

이번 사업은 해외 관광객 지출을 통해 최소 88억1000만 밧(약 3770억원)의 직접 수입을 창출하고 나아가 218억 밧(약 9330억원)의 경제적 효과를 가져올 것으로 태국 정부는 기대하고 있다.

이 사업은 외국인 관광객을 주요 도시에서 다른 국내 관광지로 이동하도록 권장하는 일본의 '국내선 무료' 캠페인에서 영감을 얻은 것으로 알려졌다.

태국의 주요 산업인 관광산업은 연초 중국인 관광객들이 미얀마 등지의 대규모 사기 작업장으로 납치된 사건의 여파로 침체한 상태다.

상반기에 중국인 관광객이 약 33% 줄면서 연초부터 지난 10일까지 태국을 방문한 외국인 관광객은 2천20만명으로 전년 동기보다 6.9% 감소했다.

게다가 지난달 태국과 캄보디아 국경 지대에서 벌어진 양국 교전으로 수십 명의 사망자가 발생하면서 태국 관광산업의 분위기는 한층 나빠졌다.

관광체육부에 따르면 이달 중순 사깨오, 뜨랏, 짠타부리 등 캄보디아와 접한 태국 동부 3개 주 호텔 예약이 대거 취소되거나 연기되는 등 피해가 발생했다.

이에 따라 태국 당국은 올해 외국인 관광객 유입 전망치를 당초 3700만 명에서 3300만 명으로 하향 조정했다.

이는 코로나19 팬데믹(대유행) 이전 최고치였던 2019년의 3990만명보다 약 17% 적은 것이다.

태국 정부는 이런 관광산업 부진을 타개하기 위해 외국인 관광객이 가상화폐를 태국 밧화로 환전해 소비할 수 있게 하는 등 다양한 대책을 내놓고 있다.

