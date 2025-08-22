‘난임 고백’한 개그맨, 결혼 5년 만에 쌍둥이 임밍아웃♥

개그맨 김경진과 모델 전수민 부부가 쌍둥이 임신 소식을 전했다. 김경진 SNS 캡처

‘결혼 5년 차’ 개그맨 김경진과 모델 전수민 부부가 기쁜 소식을 전해 네티즌들의 축하를 받았다.

22일 김경진은 자신의 SNS를 통해 “아빠됩니다! 누구보다 행복한 마음으로 이 소식을 전한다. 함께 축복해주시고, 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시면 감사하겠다”라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재해 눈길을 끌었다.

그는 “곧 만나자, 쌍둥이 아가야”라고 덧붙여 쌍둥이 임신임을 고백해 네티즌들의 놀람을 자아냄과 동시에 엄청난 축하 물결이 일었다.

공개된 사진 속 눈길을 끈 건 아내 전수민의 행복한 미소였다. 전수민은 김경진과 함께 밝은 표정으로 초음파 사진을 들고 있어 설레는 마음이 온라인상에서도 드러났다.

전수민이 초음파 사진을 들고 행복한 미소를 짓고 있다. 김경진 SNS 캡처

전수민 역시 자신의 SNS에 “My angels 나의 소중한 아기 천사들. 2+2=4. 제 안에 아가 둘 심장이 뛰고 있어요. 저희가 부모가 됩니다. 둥이 임밍아웃. 14주차”라며 초음파 사진을 공개해 축하를 2배로 받았다.

기쁨과 행복이 묻어나는 두 사람의 얼굴에 네티즌들 역시 “어머 쌍둥이라니!!! 축하해요”, “드디어 너무 기쁜 소식”, “아기를 기다리는 두근대는 마음”, “두 분 닮아 건강하고 귀여운 아가겠다” 등의 긍정적인 반응을 보였다.

2020년 웨딩마치를 올린 두 사람은 난임으로 인해 고생하는 모습을 보여 네티즌들의 탄식을 불렀다.

김경진·전수민 부부. 김경진 SNS 캡처

지난해 KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 출연할 당시 난임을 고백해 이목을 끌었다. 그들은 “저희가 임신 준비로 병원을 다닌다. 김경진이 사업 스트레스로 인해 부고환염이 왔다”며 김경진의 병으로 인해 시험관 시술을 받고 있다고 털어놔 놀람을 안겼다.

또 전수민은 “남편이 심지어 장손”이라며 “시험관 자체가 남편이 많이 참여해야 하는데 저만 영양제 먹고, 운동하고, 시술받고. 남편은 병원 가는 줄도 모른다”라며 부담감과 서운함을 토로해 시청자들의 안타까움을 샀다.

