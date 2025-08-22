안규백, 美대사대리 접견… ‘미래지향적 동맹’에 한뜻

안규백 국방부 장관은 22일 용산 국방부 청사에서 조지프 윤 주한미국대사대리를 접견했다.

국방부에 따르면 안 장관은 윤 대사대리가 지난 1월 부임 이후 한·미 동맹 강화에 기여해온 점에 대해 사의를 표하며, 앞으로도 한·미가 긴밀한 소통을 통해 동맹을 심화·발전시켜나가는 게 중요하다고 강조했다.

안규백 국방부 장관(왼쪽)이 22일 국방부 청사에서 조지프 윤 주한미국대사대리를 접견하고 있다. 국방부 제공

윤 대사대리는 안 장관의 취임을 축하하고 한·미동맹에 대한 미국의 철통 같은 지지를 재확인했다.

양측은 북한의 핵·미사일 능력 고도화, 북·러 간 불법적 군사협력 등이 한반도를 넘어 국제사회에 중대한 위협이 되고 있으며, 이를 효과적으로 억제·대응하기 위해 한·미가 적극적으로 공조해야 한다는 데 공감했다.

안 장관은 “한·미동맹은 바퀴의 양 축, 동전의 양면과 같이 늘 함께해 온 관계”라고 강조했다.

국방부는 “양측은 앞으로도 굳건한 연합방위태세를 유지하는 가운데, 한·미 간 상호호혜적이고 미래지향적인 관점에서 동맹 발전을 위해 협력해 나가기로 했다”고 밝혔다.

