강호동 농협중앙회장, 베트남 도 반 찌엔 조국전선중앙위원회 위원장 접견

농협중앙회 강호동 회장(오른쪽)은 31일 서울시 중구 농협중앙회 본관에서 베트남 도 반 찌엔 조국전선중앙위원회 위원장(왼쪽)을 접견하였다. 농협중앙회 제공

농협중앙회 강호동 회장은 지난달 31일 서울시 중구 농협중앙회 본관에서 베트남 도 반 찌엔 조국전선중앙위원회 위원장을 접견하고 양국 농업분야 상호발전 방향에 대해 논의하였다.

한국국제교류재단 초청으로 방한 중인 도 반 찌엔 위원장과의 이번 접견은 한국농협과 베트남 간의 전략적 파트너쉽 강화와 양국 관계발전을 위해 이루어졌다.

도 반 찌엔 조국전선위원장은 “한국농협이 베트남의 오랜 협력 파트너로서 베트남의 농업과 지역사회 발전에 기여해온 데 대해 깊이 감사드린다”고 전했다.

그러면서 “이번 방한을 계기로 한국농협과의 관계를 더욱 긴밀히 유지하고, 다양한 분야에서의 지속적인 협력을 기대한다”고 밝혔다. 또한, 베트남 내 여러 지원과 교류를 이어온 한국농협의 관심과 노력을 높이 평가했다.

이에 강호동 회장은 “베트남은 한국농협이 가장 중점적으로 협력하고 있는 국가 중 하나로, 현재 베트남 현지에 은행, 무역, 증권 등 7개 사무소를 운영하며 다양한 사업을 전개하고 있다”며 “향후 농협 농식품 수출 확대와 농협은행 호치민 지점 설립 인가 등 적극적인 협력을 바란다”며“앞으로도 양 국 간 실질적인 협력 강화를 위해 다각적인 지원을 아끼지 않을 것이다”라고 밝혔다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

