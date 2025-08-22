'케데헌' 매기 강 감독 "참고한 아이돌 누군지 콕 집어 말할 수 없어"

활짝 웃는 매기 강 감독 (서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독(오른쪽)이 21일 서울 용산구 국립중앙박물관을 방문해 유홍준 관장과 인사하며 밝게 웃고 있다. 2025.8.21 superdoo82@yna.co.kr/2025-08-21 12:01:04/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

넷플릭스 오리지널 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독이 제작 배경을 밝혔다.

매기 강 감독은 22일 서울 용산구 용산아이파크몰에서 열린 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 내한 간담회에 참석했다.

이날 매기 강 감독은 "(케데헌) 콘셉트를 잡을 때 저승사자 이미지, 도깨비 이미지 등이 미국에서는 색다르게 느껴질 거라 생각했고, 자연스럽게 '데몬 헌터스'가 나왔다. 케이팝은 나중에 넣은 요소"라고 밝혔다.

이어 "7~8년 전부터 할리우드 스튜디오에서 케이팝 영화를 만들고 싶었지만 어려움이 있었다. 근데 두 소재가가 섞이면서 독창적인 작품이 나온 것 같다"고 덧붙였다.

작품에 등장하는 그룹 '헌트릭스' '사자 보이즈' 제작에 참고한 아이돌을 묻는 질문에는 "많은 분들이 궁금해 하는데 딱 한 그룹, 한 아이돌을 집어 말할 수 없다"며 "참고할 때 한국인이 아닌 분들도 있었다. 여러 곳에서 참고했다"고 답했다.

'케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)는 악령들로부터 인간세계를 지키는 인기 걸그룹 '헌트릭스'와 악령의 부하인 신인 보이그룹 '사자보이즈'의 대결을 그린 뮤지컬 애니메이션이다.

K팝과 한국 문화를 주요 소재로 삼았으며 연출은 매기 강 감독과 미국 출신 크리스 아펠한스 감독이 함께 맡았고 소니 픽쳐스 애니메이션(Sony Pictures Animation)이 제작했다.

애니메이션 속 배역들의 목소리 연기는 안효섭, 이병헌 등 한국 배우들이 참여했다.

