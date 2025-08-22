스트레이 키즈 "손흥민 선수가 뛴 토트넘 경기장 'K팝 최초' 입성, 감격스러워"

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 22일 서울 영등포구 여의도 콘래드 호텔에서 열린 정규 4집 'KARMA(카르마)' 기자간담회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

'글로벌 대세' 그룹 스트레이 키즈(Straty Kids)가 월드투어 '도미네이트(dominATE)'를 마친 소감을 전했다.

스트레이 키즈는 22일 서울 영등포구 여의도 콘래드 호텔에서 열린 정규 4집 'KARMA(카르마)' 기자간담회에 참석해 오늘 공개되는 신보 소개와 월드투어 '도미네이트(dominATE)'에 대해 언급했다.

스트레이 키즈는 작년 8월부터 11개월 간 월드투어 '도미네이트(dominATE)'를 진행하며 전 세계 34개 지역의 대규모 스타디움에서 54회에 걸친 공연을 통해 현지 팬들과 함께 했다.

특히, 프랑스 파리 생드니의 스타드 드 프랑스(Stade de France)에서 펼친 공연은 전석 매진에 총 12만 관객을 동원하며 케이팝 공연 역대 최대 규모이자 최다 관객 수를 기록하는 신기록을 세웠다.

또 한국 국가대표 축구선수 손흥민이 토트넘 홋스퍼 소속 시절 누볐던 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움과 로마 스타디오 올림피코 등 6개의 유럽 투어 중 총 5 곳의 경기장에 서며 '케이팝 가수 최초' 입성 기록을 세웠다.

이외에도 캐나다 토론토 로저스 스타디움을 포함한 북미 투어 10개 공연 중 5개 경기장에서 케이팝 가수 최초 입성 기록을 썼다.

멤버 창빈은 "축구를 정말 좋아해서 손흥민 선수가 뛰었던 토트넘 경기장을 처음 봤을 때 휴대폰을 꺼내게 되더라"라며 "영광의 순간이었다. 잊지 못할 꿈을 멤버들과 함께 이룬 것 같고 그 안을 스테이(스트레이 키즈 팬덤명)가 가득 채워줘서 더 특별했다"고 소감을 밝혔다.

또 다른 멤버 현진은 "처음 해보는 스타디움 규모의 공연으로 굉장히 떨리는 마음으로 연습했다"며 "그런 큰 규모의 스타디움에 입성하게 되니까 먼 나라에서 우리를 관심 있게 지켜봐주고 사랑해준 스테이한테 정말 감사해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

한편, 스트레이 키즈의 이번 4집 정규앨범 'KARMA(카르마)'는 외부의 시선이나 내부의 갈등 속에서도 흔들리지 않고 자신들의 길을 걸어온 성장 서사를 담은 결과물이다.

타이틀 곡은 'CEREMONY(세리머니)'로 뜨겁게 견뎌낸 시간을 지나 마침내 스스로를 축하하는 순간을 노래하는 곡이다.

4집 정규앨범 'KARMA(카르마)'는 이날 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다.

박지현 온라인 뉴스 기자

