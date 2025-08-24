10·26부터 88올림픽까지…역대 서울시장의 ‘숨겨진 이야기’ 발간 [주말,특별시]

서울역사편찬원은 역대 서울시장을 역임했던 5인의 구술을 담은 서울역사구술자료집 제20권 ‘서울시장을 말하다’를 발간했다고 22일 밝혔다. 그동안 시민들이 잘 알지 못했던 서울시정의 숨겨진 이야기를 담아낸 구술자료집이다.

‘서울시장을 말하다’ 표지. 서울시 제공

자료집에는 1970~1990년대 격동의 현대사를 목격하고 서울시정을 이끌었던 정상천, 염보현, 이상배, 이원종, 조순 전 시장의 기억과 회고가 담겼다. 10·26과 12·12를 비롯해 5·18 등 당시 서울의 급박했던 분위기부터 88서울올림픽 준비과정, 지방자치 이후 달라진 서울시 행정의 변화까지 한국 현대사의 중요한 순간들을 생생하게 증언했다.

1979년 올림픽 유치 계획을 공식 발표하는 정상천 서울시장. 서울시 제공



정상천 전 시장은 10·26 직후 김재규 중앙정보부장과의 만남, 12·12사태 이후 신군부 인사들이 자신에게 접촉해온 일화 등 격동의 현대사 뒷이야기를 공개했다. 염보현 전 시장은 88서울올림픽 준비를 ‘결혼할 날짜를 받아놓고 준비하는 시어머니 심정’이었다고 회상하며, 당시 불철주야 뛰어다녔던 서울시의 분주한 모습을 전했다.

조순 전 시장은 민선1기 서울시장으로 당선될 당시 넥타이 없이 와이셔츠 바람에 야구모자를 쓴 파격적인 행보와 함께 대만 드라마 ‘포청천’의 이미지가 시민들에게 큰 어필을 했다고 기억했다. 취임 이틀 전 발생한 삼풍백화점 붕괴사고 현장에서 집무를 시작한 절박했던 순간도 생생하게 증언했다.

올림픽경기장 건설 현장을 시찰하는 염보현 시장. 서울시 제공



이상배 전 시장은 ‘마이카 시대’에 차량 10부제 도입 등을 통해 교통 문제 해결에 나섰던 경험을, 이원종 전 시장은 베이징-서울-도쿄 간 협력을 통한 동북아 국제공동체 구상인 ‘베세토(BESETO)’ 프로젝트를 처음 제안했던 배경을 상세히 들려줬다.

지하철 선로 보수상태를 점검하는 이상배 시장. 서울시 제공

‘서울시장을 말하다’는 서울책방 누리집에서 구매할 수 있고, 서울역사편찬원 누리집과 서울 소재 공공도서관에서 전자책으로 열람 가능하다.

이상배 서울역사편찬원장은 “시민들이 서울시정의 다양하고 알기 어려웠던 이야기들을 생생하게 접할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 다양한 주제의 구술자료집을 발간하여 서울의 역사를 더욱 풍성하게 기록해 나가겠다”고 말했다.

