與, ‘방송3법’ 국회 본회의 통과에 “언론개혁 역사적 첫걸음”

더불어민주당은 22일 ‘방송 3법’(방송법·방송문화진흥회법·한국교육방송공사법) 중 마지막 법안인 한국교육방송공사법(EBS법) 개정안이 국회 본회의를 통과하자 “언론의 독립과 자유를 되찾기 위한 언론개혁의 역사적 첫걸음”이라고 밝혔다.

22일 서울 여의도 국회 본회의장에서 국회 과학기술정보방송통신위원회 최민희 위원장이 EBS법 개정안에 대한 필리버스터 종결 동의를 표결하는 투표를 한 뒤 의원들과 대화하고 있다. 연합뉴스

백승아 원내대변인은 이날 서면브리핑에서 “오늘 국회 본회의에서 방송 3법 처리를 마무리했다”며 이같이 밝혔다.

그는 “송언석 비상대책위원장은 ‘신군부 언론통폐합에 버금가는 카르텔 정권’이라고 궤변까지 서슴지 않았다”며 “정부와 여당의 기득권을 내려놓는데 어디에 언론 장악이 있는지 어처구니가 없다”고 했다.

이어 “민주당은 공영방송과 언론의 완전한 독립과 진정한 자유를 반드시 실현하고, 국민의 품으로 돌려 드리겠다”며 “그 길에 무슨 방해가 있어도 반드시 이겨낼 것”이라고 했다.

아울러 “국민이 주인인 새로운 시대, 진짜 대한민국을 열기 위해 사회대개혁과 언론개혁을 끝까지 완수하겠다”고 했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

