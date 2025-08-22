'제2의 김혜성' 꿈꾸는 세광고 외야수 황제상

충북 청주 세광고 외야수 황제상(18)이 최근 고교야구 무대에서 주목받고 있다. 1학년 시절부터 주전 중견수로 발탁돼 꾸준히 경기에 나선 그는 이제 팀의 확실한 리드오프로 자리 잡았다. 황제상은 올해 고교야구 주말리그에서 타율 0.318을 기록하며 리그 최우수 선수상(MVP)을 수상했다. 빠른 발과 안정된 수비, 성실한 태도가 돋보이는 그는 지도자들과 스카우트들 사이에서 “내일이 더 기대되는 선수”라는 평가를 받고 있다.

황제상의 이름이 본격적으로 알려진 것은 지난해 여름이었다. 전국대회에서 연일 멀티히트를 기록하며 세광고 타선을 이끈 그는 중요한 순간마다 주루와 수비로 팀을 구해냈다. 3학년에 접어든 올해는 완전히 팀의 얼굴로 자리매김했다. 방진호 세광고 감독은 “황제상은 꾸준히 성장해온 선수다. 성실하고 투지가 강해 경기 내내 흐트러짐이 없다”고 칭찬했다.

황제상. 세광고 야구부 SNS

그의 장점은 단순히 기록에만 있지 않다. 황제상은 “팀을 위해 무엇을 해야 하는지 먼저 생각한다”고 말한다. 실제로 그는 득점권에서 기회가 오면 희생 번트나 진루타도 마다하지 않고, 주루에서도 한 베이스 더 가려는 적극성을 보인다. 지도자들이 “야구 센스가 뛰어나다”고 평가하는 이유다.

황제상의 롤모델은 키움 히어로즈의 내야수 김혜성이다. “빠른 발과 다양한 포지션 소화 능력을 존경한다”는 그는, 자신도 김혜성처럼 팀이 필요로 하는 곳이라면 어디든 설 준비가 돼 있다고 강조한다. 실제로 그는 중견수 외에도 좌익수·우익수를 두루 소화하며 팀 전력에 보탬이 되고 있다. “제2의 김혜성이 되는 게 목표”라는 말 속에는 다재다능한 선수로 성장하겠다는 포부가 담겨 있다.

세광고는 올해도 전국대회 강호로 꼽힌다. 황제상은 “봉황대기 우승이 간절하다”며 “팀의 리드오프로서 분위기를 끌어올리는 역할을 꼭 하고 싶다”고 말했다. 고교 3년 내내 주전으로 뛰며 쌓은 경험은 분명 그가 큰 무대에 서는 발판이 될 것이다.

야구 관계자들은 황제상의 잠재력에 주목한다. 타격폼이 안정적이고 컨택 능력이 뛰어나며, 무엇보다 경기 집중력이 높다는 것이다. 스카우트 관계자는 “아직 성장 중인 선수라 발전 가능성이 무궁무진하다. 특히 빠른 발은 상위 리그에서도 충분히 경쟁력이 될 수 있다”고 평가했다.

팀 동료들 역시 황제상을 신뢰한다. 경기 전후 누구보다 일찍 훈련장에 나와 준비하는 모습, 동료들에게 먼저 다가가 격려하는 태도는 이미 팀의 주장이 보여야 할 면모다. 실제로 세광고 관계자는 “황제상은 리더십이 뛰어나 후배들에게도 좋은 본보기가 된다”고 전했다.

고교야구 무대에서 이름을 알리는 것은 결코 쉽지 않다. 전국 각지에서 수백 명의 유망주들이 경쟁하기 때문이다. 그러나 황제상은 꾸준함과 성실함으로 자신만의 길을 만들어 가고 있다. 그는 “프로에 가서도 팬들에게 인정받는 선수가 되고 싶다”며 “항상 기본에 충실하겠다”는 다짐을 남겼다.

아직 프로 지명까지는 시간이 남아 있다. 하지만 이미 황제상은 세광고를 넘어 전국 팬들의 주목을 받는 선수로 성장하고 있다. 3년 내내 주전 자리를 지켜온 끈기, 그리고 김혜성을 닮고 싶다는 열망이 그를 더 강하게 만든다. 고교 무대에서의 마지막 여정을 마치고, 다음 무대에서 어떤 모습으로 팬들 앞에 설지 기대가 모아진다.

송용준 선임기자 eidy015@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]