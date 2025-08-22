‘드래곤볼’ 가짜 초판본 판매한 중국인 日서 덜미

일본 인기 만화 ‘드래곤볼’ 제1권 초판 가짜 단행본을 판매한 중국인 남성이 경찰에 적발됐다.

시즈오카현경은 중국 국적 물리치료사 A(33)씨를 상표법 위반 혐의로 붙잡았다고 교도통신이 22일 보도했다.

한 서점에 '드래곤볼' 만화책이 진열돼 있다. 연합뉴스

경찰에 따르면 A씨는 드래곤볼 가짜 단행본을 전달 받아 주문자에게 배송한 혐의를 받고 있다.



경찰은 가치가 높은 만화의 가짜 단행본을 조직적으로 판매하는 일당이 있다고 보고 수사를 확대하고 있다. 드래곤볼 단행본 1권 초판 진품의 경우 인터넷상에서 수만엔대에 팔리기도 하는 것으로 알려졌다.

경찰은 만화가 비스듬히 인쇄되는 등 상태가 불량한 것을 수상하게 여긴 구매자 신고를 받고 수사에 착수, 지난 6일 A씨를 붙잡았다.

A씨는 누군가와 공모해 지난 3∼4월 가짜로 만든 드래곤볼 단행본 1권 초판 두 권을 인터넷 사이트에서 합계 1만3000엔(약 12만2000엔)에 판매해 출판사인 슈에이샤 상표권을 침해한 혐의도 받고 있다.

A씨가 혐의를 인정하는지 여부는 공개되지 않았다.

도쿄=유태영 특파원 anarchyn@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]