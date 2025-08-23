공복에 커피 마신 탓? 소리 소문 없이 뱃속에서 자라난 '종양'…무슨 일?

매일 아침 공복에 커피를 마셨다는 한 여성. 어느 날부턴가 얼굴이 심하게 붓고 배가 나오기 시작하더니 체중이 급격하게 늘어났다는 그는 처음엔 단순히 커피를 많이 마신 이유 때문이라는 진단을 받고 별다른 조치 없이 생활했다. 하지만 원인 모를 증상들이 연이어 나타나자 이상하게 생각한 그는 다시 병원을 찾았고, 내분비계 종양을 발견하고는 충격에 빠졌다.

지난 8월 6일 영국 일간지 더선에서는 런던 북부 하트퍼드셔에 거주하는 21세 여성 클레오 램버트의 사연이 소개됐다. 클레오는 자신이 지난 2022년부터 체중 증가, 복부 팽만, 얼굴 붓기, 다모증 등 다양한 이상 증세를 경험했다고 털어놨다.

그가 최초 찾아간 병원에서는 공복에 커피를 마시는 습관을 원인으로 지목했다. 이에 1년 이상 커피까지 끊었지만 증상이 개선되지 않자 재검사를 받았고, 그 결과 다낭성난소증후군(PCOS)이라는 진단을 받았다. 그는 이후 식이조절과 생활습관을 개선하며 증상이 호전되기를 기대했지만 뜻대로 되지 않았고, 심각한 외모의 변화로 심리적 위축까지 겪게 됐다.

그렇게 신체적·정신적 고통에 시달리던 그는 지난 2024년 여름 우연히 틱톡을 통해 자신의 증상과 동일한 내용에 대한 영상을 보게 됐다. 그는 이 영상의 댓글을 통해 자신의 병명이 ‘쿠싱증후군(Cushing's syndrome)’이라고 짐작하게 됐고, 다시 병원을 찾았다.

정밀하게 진행된 MRI 검사에서, 오른쪽 복부에 지름 17cm에 달하는 종양이 자라고 있음이 발견됐다. 그는 결국 4기 ‘부신피질암’ 진단을 받았다. ‘부신피질암’은 신장 위에 위치한 기관인 ‘부신’의 바깥층에서 발생하는 희귀 악성 종양으로 스테로이드 호르몬의 과다 분비를 통해 신체에 다양한 증상을 일으킬 수 있으며 이는 ‘쿠싱증후군’ 등의 증상을 유발할 수 있는 것으로 알려졌다.

‘부신피질암’은 인구 100만명당 1~2명꼴로 매우 드물게 나타나며, 5세 미만과 30~40세에 집중적으로 발생한다. 병기는 암이 얼마나 퍼졌는지에 따라 1기~4기로 나뉜다. 암이 1기일 때는 종양이 부신에만 국한되어 있어 비교적 치료가 쉬운 편이다. 이 경우 5년 생존율은 약 80% 이상으로 보고되고 있다. 2기로 진행된 경우 암이 인근 조직으로 확산됐지만 치료 가능성이 높아 5년 생존율은 50~70%다. 3기에서는 암이 더욱 퍼져 치료가 어려워지며 5년 생존율은 20~50%로 낮아진다. 가장 심각한 4기에서는 암이 장기로 전이되어 생존율은 1% 미만으로 급격히 떨어진다. 그러나 적극적인 치료를 통해 생존 기간을 연장할 수 있다.

가장 심각한 4기였던 클레오는 2024년 8월 수술을 통해 종양을 제거하고 6개월간 항암치료를 진행했다. 2025년 8월 현재 먹는 항암제를 복용 중이며, 3개월마다 추적 검사를 받고 있다. 남아 있는 병변은 미미한 수준으로 추후 방사선 치료나 추가 수술 여부는 경과에 따라 결정될 예정이다.

‘부신피질암’은 전체 암 중 0.02% 미만으로 발생하는 희귀암이다. 대부분 진단 시기가 늦으며 진행이 빠른 것이 특징이다. 예후가 좋지 않은 질환으로 조기 발견이 중요하다.

‘부신’은 좌우 신장 위에 위치한 작은 내분비기관으로, 생명 유지에 필수적인 호르몬을 생성한다. 피질과 수질로 구성되며 피질은 코르티솔·알도스테론·성호르몬을, 수질은 카테콜아민을 분비한다. ‘부신피질암’은 호르몬 과다 분비를 통해 다양한 증상을 유발한다. 대표적인 것이 코르티솔이 과잉 분비되는 ‘쿠싱증후군’이다. 이 경우 얼굴이 둥글게 붓고 복부 비만, 고혈압, 당뇨, 다모증, 무월경 등이 발생한다. 여성에게서는 남성화 증상이, 남성에게서는 여성형 유방이 나타날 수 있다.

진단은 24시간 소변 코르티솔 검사, 덱사메타손 억제 검사, 복부 CT/MRI, 뇌하수체 호르몬 검사 등을 통해 이뤄지며, 종양의 크기와 호르몬 분비 여부에 따라 종양 제거 수술, 약물 치료, 호르몬 대체 요법 등으로 치료 방법이 달라진다.

국내에서도 해당 질환의 연간 보고 건수는 10건 내외로 매우 드물다. 대부분 대형 병원에서 정밀 진단을 통해 발견되며, 상당히 진행된 후 병원을 찾는 경우가 많다.

전문의들은 지속적인 얼굴 붓기, 복부 비만, 다모증 등 내분비 이상이 의심되는 증상이 발생할 경우, 단순하게 넘기지 말고 내분비내과 진료를 통해 진단을 받는 것이 중요하다고 강조한다. 희귀하지만 조기 대응을 통해 생명에 영향을 줄 수 있는 암이기 때문이다.

