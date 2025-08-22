구내식당 갔더니 6주 만에 4.4㎏ 감량…삼성웰스토리 논문 발표

삼성웰스토리는 ‘2025 한국산업보건학회 하계학술대회’에서 급식 업계 최초로 구내식당 고객을 대상으로 한 맞춤형 건강관리 프로그램의 효과 분석 논문을 발표했다고 22일 밝혔다. 삼성웰스토리 제공

삼성웰스토리는 ‘2025 한국산업보건학회 하계학술대회’에서 급식 업계 최초로 구내식당 고객을 대상으로 한 맞춤형 건강관리 프로그램의 효과 분석 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

직장인 맞춤형 건강관리 프로그램의 효과성 입증으로 공신력을 높이고, 임직원 건강에 관심 있는 기업 보건 담당자들에게 삼성웰스토리의 차별화된 헬스케어 솔루션을 알린다는 계획이다.

논문은 ‘개인화 시대 비만 근로자 대상 맞춤형 건강관리 프로그램 효과 분석’으로 지난해 체질량지수(BMI) 25 이상 구내식당 비만 고객을 대상으로 6주간 진행한 맞춤형 건강관리 프로그램의 진행 방법과 건강 개선 데이터, 데이터의 통계적 유의성을 입증하기 위한 대조군 데이터 등을 담았다.

프로그램 참가자들의 전후 건강 개선 효과를 분석한 결과 평균 체중과 체지방률은 각각 4.4㎏, 1.7%p(포인트) 감소했다.

구내식당 고객 유전자와 체성분 등을 분석해 개인별 건강 특성과 건강 위험 요인을 확인하고, 임상 영양 전문가가 대면상담으로 식생활 습관 개선 방법과 영양 코칭을 제공했다. 개인 건강 상태와 건강 목표에 따른 맞춤형 건강식 추천도 이뤄졌다.

삼성웰스토리 관계자는 “기업 복지의 한 축인 직원 건강관리가 기업의 건강 문화 조성과 조직 생산성 향상에도 기여할 수 있도록 건강관리 프로그램의 전문성을 더욱 높여나가겠다”고 말했다.

