“尹에게 계엄선포문 받았다” 입장 바꾼 한덕수…특검 세 번째 출석

한덕수 전 국무총리가 22일 내란 특별검사팀(특검 조은석)에 재차 출석했다. 한 전 총리가 윤석열 전 대통령의 불법 계엄에 가담·방조했다고 의심하는 특검이 한 전 총리의 신병 확보에 나설지 주목된다.

특검은 이날 오전 9시30분 한 전 총리를 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 19일 조사 이후 사흘 만이다. 한 전 총리는 지난달 2일에도 특검에 소환돼 조사를 받았지만 당시는 윤 전 대통령 소환을 앞두고 참고인 성격의 조사가 주로 이뤄졌다.

한덕수 전 국무총리가 22일 '12·3 비상계엄' 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 서초구 서울고등검찰청으로 출석하고 있다. 연합뉴스

한 전 총리는 최근 특검에서 계엄 선포문과 관련한 기존 진술을 번복한 것으로 전해졌다. 한 전 총리는 그간 “계엄 해제 국무회의가 될 때까지는 전혀 인지하지 못했고, (나중에) 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았다”(국회)거나 “언제 어떻게 그걸 받았는지는 정말 기억이 없다”(헌법재판소)고 증언했다.

특검은 이를 두고 한 전 총리를 위증 혐의로 조사해왔다. 하지만 한 전 총리는 19일 “윤 전 대통령으로부터 선포문을 받았다”며 입장을 바꿨다고 한다. 특검은 한 전 총리가 정장 주머니에서 계엄 선포문으로 추정되는 문건을 꺼내는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV도 확보한 것으로 전해진다.

한 전 총리는 계엄 선포의 정당성을 확보하기 위해 국무회의 소집을 주도하고, 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후에 계엄 선포문을 작성·폐기한 혐의도 받고 있다. 계엄 당일 추경호 전 국민의힘 원내대표와 통화하며 국회의 계엄 해제 의결 방해에 관여했다는 의혹도 받는다.

특검은 특히 한 전 총리가 대통령의 ‘제1보좌기관’인 국무총리로서 헌법을 수호하는 책무를 제대로 하지 못했다고 보고 있다. 특검은 한 전 총리에 대한 조사를 마무리한 뒤 구속영장을 청구할지 검토할 예정이다.

