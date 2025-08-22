코스피, 장 초반 1%대 상승세… 3200선 회복할까

코스피와 코스닥이 22일 상승 출발했다. 원·달러 환율은 장중 1400원을 터치했다.

이날 오전 10시23분 현재 코스피는 전장보다 33.53포인트(1.07%) 오른 3175.15에 거래되고 있다. 지수는 전장보다 23.67포인트(0.75%) 오른 3165.41로 출발해 오름폭을 키우고 있다.

22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다.

유가증권시장에서 외국인이 634억원 순매수 중이고 개인과 기관은 각각 555억원, 81억원 순매도하고 있다. 외국인은 코스피200선물시장에서도 3031억원 매수 우위다. 간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 동반 약세로 마감했다.

21일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 152.81포인트(0.34%) 내린 4만4785.50에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 25.61포인트(0.40%) 떨어진 6370.17, 나스닥종합지수는 72.55포인트(0.34%) 밀린 2만1100.31에 장을 마쳤다. S&P500 지수는 5거래일 연속 하락했다.

인공지능(AI) 거품론이 대두되며 이어졌던 기술주 투매 흐름은 이날 숨을 골랐다. AI·반도체 관련주 중심의 필라델피아 반도체지수의 낙폭은 0.5% 정도로 제한됐다.

시장의 눈은 한국시간으로 이날 오후 11시 미국 중앙은행장들의 연례 모임인 잭슨홀 경제정책 심포지엄에서 예정된 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 연설에 쏠려 있다.

부진한 고용지표에도 도널드 트럼프 행정부의 관세 여파로 물가 상승 압력이 커지면서 금리 인하 기대감이 약화되면서 파월 의장이 향후 금리 경로에 대해 어떤 입장을 드러낼지에 촉각을 곤두세우는 분위기다.

제롬 파월 연준 의장. EPA연합뉴스

미국발 불확실성에도 국내 증시는 이틀 연속 상승세를 이어갔다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담을 앞두고 조선과 원전 관련 종목의 강세가 지수를 끌어올리고 있다.

HD현대중공업(1.48%), 한화오션(3.59%), HD현대미포(0.90%), 삼성중공업(1.04%) 등이 상승 중이다.

전날 엇갈린 흐름을 보였던 삼성전자와 SK하이닉스는 동반 상승 중이다.

삼성전자는 1.42% 오른 7만1600원, SK하이닉스는 1.02% 상승한 24만7500원에 거래되고 있다. 시가총액 상위종목 중 삼성바이오로직스(1.08%), 한화에어로스페이스(4.56%) 등은 오르고 있고, LG에너지솔루션(-0.54%), KB금융(-0.27%) 등은 내리고 있다.

업종별로 보면 금속(1.68%), 기계·장비(1.16%), 전기·전자(1.14%), 운송장비·부품(2.04%), 건설(1.10%) 등 대다수 업종이 상승세고, 화학(-0.16%), 오락·문화(-0.21%)는 하락세다.

키움증권 한지영 연구원은 “낙폭 과대 주도주 중심의 저가 매수세가 유입되면서 전반적인 증시 하방 압력이 세지 않다”며 “다만 세제 개편안과 관련한 불확실성과 논란이 좀처럼 진정될 기미가 보이지 않는 점이 추가 상승세를 제약할 수 있다”고 분석했다.

같은 시각 코스닥지수는 전장보다 4.92포인트(0.63%) 상승한 782.16다. 지수는 전장보다 1.53포인트(0.20%) 오른 778.77로 개장해 상승 흐름을 보이고 있다.

코스닥시장에서 외국인과 개인은 각각 194억원, 12억원 순매수하고 있고, 개인은 117억원 순매도 중이다.

시총 상위종목 중 알테오젠(2.84%), 펩트론(0.31%), 파마리서치(1.62%) 등은 오르고 있고, 에코프로비엠(-0.62%) 등은 내리고 있다.

