中 증시 신규 계좌 개설 37% 증가… 기대감 지속

중국 본토 주식 시장이 10년 만에 최고치를 경신한 가운데, 추가 랠리에 대한 기대감으로 신규 계좌 개설이 급증하는 것으로 전해졌다.

22일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 올해 들어 중국 A주(중국 기업이 중국 본토에서 위안화로 발행한 보통주) 계좌 개설 건수가 전년 대비 37% 증가했다고 보도했다. 중국중앙(CC)TV 보도에 따르면 증시가 박스권 흐름을 보이던 상반기 부진했던 신규 투자자 유입세는 7월 경기 부양에 대한 기대감으로 전월 대비 19%, 전년 대비 71% 이상 증가했다. 같은 달 개인투자자들의 자본 유입 역시 전월 대비 39% 늘었다.

중국 위안화. 로이터연합뉴스

상하이종합지수는 전날 3771.10로 장을 마감하며 지난 18일(3728.03)과 20일(3766.21)에 이어 또다시 10년 만에 최고점을 찍었다. SCMP는 “코로나19 이후 침체에서 회복하면서 중국의 많은 기업이 양호한 실적을 발표할 경우 상승세가 지속될 가능성이 있다”고 평가했다.

중국의 대표 빅테크(거대 정보기술기업) 샤오미는 2분기 순이익이 108억위안(약 2조1000억원)을 기록, 전년 대비 75.4% 증가했다고 밝혔다. 바이오 기업 우시앱텍도 상반기 순이익 증가율이 106%에 달했다고 발표했다. SCMP는 “중국 상장사의 평균 주가수익비율(PER)이 15배 수준으로 높지 않다”며 “5월 이후 1년 만기 은행예금 금리가 1% 미만이고 160조위안(3경1000조원)이 여전히 예금에 머물러있는 상황을 고려하면 주식 시장으로의 자금 유입이 가속화할 수 있다”고 전망했다.

다만 일각에서는 중국 정부의 경기부양책 발표가 늦어질 경우 시장이 조정을 받을 가능성도 있다고 전망했. 스위스 투자은행(IB) UBS는 “현재 하반기 정부의 새로운 정책 지원에 대한 기대감으로 투자 심리가 고조되고 있지만 지원책 발표가 지연될 경우 주식 시장 상승세는 조정될 수 있다”고 짚었다. 이어 “가능성은 낮지만 규제 당국이 개입하거나 해외 시장이 흔들리는 경우도 시장 조정의 요인이 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

베이징=이우중 특파원 lol@segye.com

