타이어뱅크, 신규 매장 오픈으로 수도권 보폭 넓히기

타이어뱅크는 수도권 고객 접점 확대를 위해 경기 동남부 권역의 인구 밀집 지역이자 산업단지 유입 차량 등 차량 통행량이 많은 용인과 구리에 신규 매장을 오픈했다고 22일 밝혔다.

경기 용인에 문을 연 동용인점은 용인 반도체 클러스터 인근에 위치해 향후 차량 수요가 높아질 것으로 기대되는 교통의 요충지에 자리 잡았다. 구리 갈매동에 신규 오픈한 태릉갈매점은 인근에 위치한 갈매역세권 택지지구 개발로 상주 인구의 수요는 물론이고 서울 노원 방면 출퇴근 인구의 수요 역시 높을 것으로 전망된다.

타이어뱅크는 지난 7월 차량 이동량이 많은 서울 삼성동에 강남점을 오픈한 것을 포함해 경기도 고양과 안산, 의정부 등 수도권 주요 도시에 매장을 연이어 오픈하며 수도권 소비자와의 접점을 점차 확대해 왔다.

타이어뱅크 관계자는 “고객과의 접점 확대를 위해 전국 주요 지역에 신규 매장을 오픈할 예정”이라고 말했다.

김동환 기자

