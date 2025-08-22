“美 상무부, TSMC·마이크론 지분 확보 검토 안 해”… 삼성은?

도널드 트럼프 미국 행정부가 기업에 반도체지원법(칩스법)에 따른 보조금을 주는 대가로 지분을 확보하는 방안을 검토 중이지만 미국 투자를 늘리고 있는 대형 업체들에 대해선 지분 확보를 추구할 계획이 없다는 보도가 나왔다. 앞서 미 정부에서 삼성전자의 지분 확보를 노리고 있다는 주장이 제기된 만큼 보조금 지급 대상인 한국 기업에 미칠 영향도 주목된다.

월스트리트저널(WSJ)은 21일(현지시간) 트럼프 행정부 한 관계자를 인용해 미 상무부가 미국 내 투자를 확대하고 있는 대만 TSMC 같은 기업들의 지분을 보유하는 방안을 검토하고 있지 않다면서 반면 투자 약속을 늘리지 않고 있는 기업들은 보조금을 받는 대가로 지분을 제공할 필요가 있을 수도 있다고 말했다. 이 관계자는 “상무부는 TSMC와 마이크론의 지분 확보를 검토하고 있지 않다”고 전했다.

도널드 트럼프 대통령과 웨이저자 TSMC 회장. EPA연합뉴스

WSJ는 “하워드 러트닉 미 상무장관은 반도체법에 따른 보조금을 받는 기업들에 미국 내 총투자를 늘리도록 요청해왔으며, 이를 통해 미국 납세자들에게 더 유리한 조건을 협상하려는 입장”이라고 설명했다.

전임 조 바이든 행정부 시기인 지난해 12월 미 상무부는 반도체법에 따라 TSMC 66억달러(약 9조2000억원), 마이크론 62억달러(8조7000억원), 삼성전자 47억5000만달러(6조6000억원) 등의 보조금을 지급하기로 하는 계약을 각 기업들과 맺었다. 보조금은 제조시설 등 이들 기업이 약속한 미국 내 투자 프로젝트의 규모에 따라 정해졌고, 보조금 집행은 프로젝트 이행에 따라 순차적으로 지급되는 구조다.

이들 기업 중 TSMC와 마이크론은 트럼프 행정부 출범 이후 추가 대미 투자를 약속했다. 지난 3월 웨이저자 TSMC 회장은 백악관에서 트럼프 대통령을 면담한 뒤 미국에 1000억달러(140조원)를 추가 투자하기로 했다고 발표했다. 미국 마이크론도 지난해 말 발표한 계획보다 대미 투자를 늘리기로 했다고 지난 6월 밝혔다.



앞서 러트닉 장관은 지난 19일 반도체법에 따른 보조금을 활용해 인텔의 지분 확보를 시도하고 있다고 밝힌 바 있다. 러트닉 장관은 “전임 바이든 행정부는 인텔, TSMC, 모든 기업에 그냥 무료로 돈을 줬다”며 “트럼프 대통령은 이를 ‘돈을 주려면 지분을 원한다. 돈을 주려면 그 이익의 일부를 원한다’고 바꾸고 있다”고 말했다. 이 같은 발언은 트럼프 행정부가 인텔뿐만 아니라 TSMC와 삼성전자 지분도 확보하는 방안을 추구하는 것으로 받아들여졌다.

한편 TSMC 경영진은 미국 행정부가 보조금 대가로 주주로서 참여를 요구할 경우 보조금을 반환하는 방안에 대해 예비적 논의를 했다고 익명의 소식통들이 전했다. TSMC는 대미 투자에서 미국 정부의 보조금에 크게 의존하지 않는 상황인 것으로 알려졌다.

베이징=이우중 특파원 lol@segye.com

