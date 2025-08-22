“조국 사면” 외쳤던 與 강득구마저 “개선장군처럼…자숙·성찰 필요”

조국혁신당 조국 전 대표의 사면을 앞장서 촉구했던 더불어민주당 강득구 의원이 최근 조 전 대표의 출소 후 행보에 우려를 표했다.

강 의원은 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘정치의 시간은 민심이 결정합니다’라는 제목의 글을 올리고 “조 전 의원을 면회하고 누구보다도 앞장서서 사면을 건의했던 당사자로서, 지금의 모습은 당혹스럽다”고 밝혔다.

조국혁신당 조국 전 대표가 김대중 전 대통령 서거 16주기인 18일 서울 동작구 국립서울현충원 김 전 대통령 묘역에서 참배하고 있다. 공동취재

강 의원은 “조 전 의원이 특별사면으로 석방된 지 이제 겨우 일주일이 지났다. 그런데 몇 개월이나 지난 것 같다”며 “조 전 의원은 석방된 이후 SNS를 통해 끊임없이 메시지를 내고 있다. 그의 일거수일투족은 연일 언론에 회자되고 있고 선거 출마와 관련한 보도까지 난무하고 있다”고 짚었다.

이어 “이런 모습들이 국민에게 개선장군처럼 보이는 것은 아닐지 걱정스럽다”며 “저는 민주주의 회복과 내란 종식의 상징이라는 시대정신 속에 사면을 얘기했다. 제가 혼란스러운데 국민께서는 얼마나 혼란스럽겠나”라고 지적했다.

더불어민주당 강득구 의원. 연합뉴스

그는 “조 전 의원은 검찰독재권력의 희생자였고, 그의 가족은 도륙질 당했다. 죗값은 너무 가혹했다. 그래서 특별사면과 복권이 이루어진 것”이라며 “그러나 그렇다고 해서 모든 것이 정당화되는 것은 아니다. 적어도 지금의 모습은 아닌 것 같다. 보편적인 국민 정서에 부합하지 않는다”고 강조했다.

그러면서 “정치의 시간은 민심이 결정한다. 앞으로 어떤 방식으로든, 조 전 의원이 역할을 찾아가겠지만 지금의 모습은 아니다”라고 덧붙였다.

끝으로 강 의원은 조 전 대표를 향해 “진심으로 부탁드린다”며 “조금은 더 자숙과 성찰의 시간이 필요하다. 겸허하게 때를 기다려 주시라”고 당부했다.

구윤모 기자 iamkym@segye.com

