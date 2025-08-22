경찰, 청도 열차사고 원인 규명에 속도… 블랙박스 등 분석 예정

지난 19일 7명의 사상자가 난 경북 청도 열차 사고 원인을 규명하기 위해 경찰이 수사에 속도를 내고 있다.

22일 경북경찰청 등에 따르면 당국은 사고 발생 당시 피해 근로자들이 갖고 있던 열차 접근 경보 장치(경보 앱)가 정상적으로 작동했는지 확인하기 위해 코레일 측으로부터 관련 로그인 기록을 확보해 분석 중이다.

21일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로로 무궁화호 열차가 지나가고 있다. 해당 장소에서는 지난 19일 작업자 7명이 무궁화호에 치이는 사고가 났다. 연합뉴스

또 사고 열차 블랙박스를 분석해 당시 기관사가 현장 작업을 위해 선로 주변을 이동하던 근로자들을 발견한 시점과 대처 방식 등을 파악할 예정이다.

이와 함께 사고 발생 후 피해 근로자들이 속한 하청업체로부터 작업계획서 등 각종 문서를 확보해 사고 원인과 과실 여부 등을 조사하고 있다.

특히 숨지거나 부상한 하청업체 소속 근로자 6명 가운데 2명이 당초 작성한 작업계획서 내 과업 참여자 명단에 포함되지 않은 것으로 드러난 만큼 실제 작업 투입 전 해당 근로자들이 제대로 된 안전 교육을 받았는지 등을 확인할 방침이다.

경찰은 또 사고 열차 기관사를 비롯해 부상한 하청업체 근로자들, 업체 대표 등을 잇따라 소환, 관련 증언 등을 확보할 예정이다.

하지만 변호사 선임 등을 이유로 기관사와 업체 대표 등 소환이 다소 늦춰지고 있어 피해 근로자 조사까지는 다소 시간이 걸릴 전망이다.

경찰 관계자는 "기관사 조사가 이뤄져야 관련자들에 대한 후속 조사가 진행될 수 있다"며 "기관사 측과 진술 일정 등을 조율하고 있다"고 말했다.

앞서 경찰은 지난 20일 피해 작업자들이 사고 발생 당시 처했던 상황을 전반적으로 확인하기 위해 관계기관들과 합동 감식을 실시한 가운데 사고 원인을 밝힐 중요 단서가 될 선로 너비와 기차의 폭, 노반 폭 등을 측정했다.

경찰 관계자는 "다수 사상자가 난 만큼 인적 과실 부분과 안전 규정 위반 여부 등을 폭넓게 조사할 것"이라고 밝혔다.

청도=이영균 기자

