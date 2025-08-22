합천황토한우, 농협몰에서 ‘1등 맛소가 쏜다!’ 앵콜 기획전 개최

합천축협은 농협경제지주 농식품 전문 쇼핑몰 ‘농협몰’에서 25일부터 31일까지 7일간 ‘1등 맛소가 쏜다!’ 기획전을 진행한다고 밝혔다. 이번 기획전은 지난 7월 농협몰에서 진행된 ‘내가 1등 맛소?!’ 행사에서 합천 황토 한우가 전국의 우수 한우브랜드들을 제치고 매출 및 판매수량 모두 1위를 차지한 것을 기념해 마련됐다.

금번 앵콜 기획전에서는 1++등급 프리미엄 한우를 엄선해 판매하며 한우 가격이 오르는 추석 명절 전 가계 장바구니 부담 완화에도 기여할 것으로 기대된다.

합천축협 김용욱 조합장은 “지난 ‘내가 1등 맛소?!’ 행사에서 저희 합천 황토 한우를 많이 사랑해주신만큼, 이번 앵콜 기획전에도 많은 관심을 부탁드린다”며 “앞으로도 합천에서 나고 자란 고품질 합천황토한우를 합리적인 가격으로 제공해 소비자들의 만족도를 높이고, 물가 부담 완화에도 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, 10월 24일부터 26일까지 3일간 경상남도 합천군에서 제 3회 ‘합천황토한우축제’가 개최된다. 합천 황토 한우의 우수성을 널리 알리고 축산농가의 소득증대를 도모하기 위해 개최되는 이번 축제에서는 합천 황토 한우의 다양한 부위를 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 숯불로 운영되는 구이존을 통해 합천황토한우를 축제장에서 직접 맛볼 수 있는 기회를 제공할 예정이다.

