특검, ‘건진법사’ 전성배 오늘 구속 후 첫 소환조사

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨 관련 의혹을 수사하는 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 전날 구속된 ‘건진법사’ 전성배씨를 22일 오후 소환한다.

김건희 특검팀은 이날 오후 2시 전씨를 소환해 조사한다고 밝혔다. 전씨가 전날 구속된 후 이뤄지는 첫 소환조사다.

전씨는 2022년 4∼8월 통일교 측으로부터 ‘김건희 선물용’ 다이아몬드 목걸이, 샤넬백 등과 교단 현안 청탁을 받은 후 이를 김씨에게 전달해준 혐의를 받는다. 청탁 내용에는 통일교의 캄보디아 메콩강 개발사업 지원, 통일교의 YTN 인수, 유엔 제5사무국 한국 유치, 대통령 취임식 초청 등이 거론됐다.

2022년 6월 지방선거를 앞두고 여러 유력자로부터 기도비 명목의 돈을 받고 공천 관련 청탁을 ‘윤핵관’(윤석열 핵심 관계자) 등에게 전달해준 혐의도 있다. 전씨와 윤씨가 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 권성동 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 했다는 의혹도 수사 대상이다.

서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 전날 전씨에 대해 특정범죄가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 혐의로 청구된 구속영장을 발부했다. 남 부장판사는 “증거를 인멸할 염려”를 발부 사유로 밝혔다. 서울구치소에서 대기 중이던 전씨는 그대로 정식 수용 절차를 밟았다.

앞서 전씨는 전날 오전 ‘구속을 받아들이겠다’는 입장을 밝히고 오전 10시30분 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하지 않았다. 영장심사가 열리는 동안 서울중앙지법에서 머무른 그는 이후 서울구치소로 인계됐다. 전씨 측은 “본인 때문에 여러 사람이 고초를 겪는 상황을 견딜 수 없고, 당연히 본인도 잘못돼야 한다고 생각하는 만큼 구속을 받아들이기로 했다”라고 밝혔다.

유경민 기자 yookm@segye.com

