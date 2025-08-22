드론 수백만 대 투입에도…우크라이나는 왜 고전 중인가 [박수찬의 軍]

드론 전쟁. 지난 2022년부터 이어진 우크라이나 전쟁의 성격을 뚜렷하게 드러내는 단어다.

대구경 포탄보다 저렴한 1인칭 시점(FPV) 드론이 자폭 드론으로 변신해 적군을 살상했다. 영화에 나왔던 ‘전격전’ 대신 참혹하고 끝을 알 수 없는 소모전이 수천㎞의 전선에서 지속됐다.

우크라이나 남부 헤르손 일대에서 러시아군이 띄운 드론이 비행을 하고 있다. TASS·연합뉴스

우크라이나 전쟁을 지켜본 세계 각국에선 드론 도입을 서두르고 있다. 독일은 현재 600대 미만인 드론을 2029년까지 8000대 이상으로 늘릴 계획이고, 일본도 드론 도입에 1조원을 투입할 예정이다.

일각에선 전통적인 공군력과 포병화력 등에 의한 억제력이 중요하다고 지적한다. 드론 사용에 적극적인 우크라이나와 이란이 전쟁에서 러시아·이스라엘을 능가하지 못했고, 전세를 바꾸지도 못했다는 것이다.

◆드론은 우크라이나의 궁여지책

우크라이나는 2023년부터 FPV 드론과 다양한 비행거리를 지닌 자폭드론을 투입해 러시아군의 대규모 공세에 저항해왔다.

최전선의 참호는 물론 수천㎞ 떨어진 모스크바와 상트페테르부르크 등 러시아 대도시까지 드론 위협 범위에 들어갔다.

전쟁 초기 키이우 점령에 실패한 뒤 막강한 화력과 우세한 병력으로 제2차 세계대전 방식의 화력전을 펼친 러시아군의 진격 속도는 우크라이나 드론 공격이 이어지면서 현저히 떨어졌다.

영국 BBC방송에 따르면, 18일(현지시간) 우크라이나 전쟁 종전 문제를 논의하고자 미국을 방문한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 1000일간 러시아가 우크라이나 영토의 1%도 채 점령하지 못했다는 점을 도널드 트럼프 미국 대통령에게 설명했다.

우크라이나 군인이 1인칭 시점(FPV) 드론을 손에 들고 있다. EPA연합뉴스

실제로 러시아는 우크라이나 영토의 20%를 점령했지만, 2014년 강제 병합한 크림반도와 2022년 침공 초기에 확보한 땅이 대부분이다.

드론이 본격 투입된 직후 전선이 교착되자 우크라이나는 드론 생산에 총력을 기울였다.

지난해 200만대가 넘는 FPV와 10만 대의 장거리 자폭드론을 생산했고, 올해는 450만 대의 드론을 만들 예정이다.

지난 6월 러시아 내륙에 있던 전략폭격기 기지들을 드론으로 초토화한 ‘스파이더 웹’ 작전은 우크라이나의 드론 능력이 상당한 수준에 이르렀음을 드러냈다.

전차, 전투기, 포병 등 전통적 무기체계와 교리 대신 드론이 미래전의 주역이라는 생각이 널리 퍼진 것도 이같은 현상과 무관치 않다.

하지만 우크라이나 전쟁은 특수한 사례에 해당한다는 반론도 나온다. 우크라이나가 드론을 앞세우는 것은 궁여지책에 가깝다는 것이다.

전쟁 초기 우크라이나 공군은 옛소련산 전투기를 사용했고, 수량도 부족했다. 서유럽 국가들이 쓰던 F-16을 도입했지만, 근접항공지원에 전면적으로 투입하기에는 숫자가 부족하다.

포병과 방공 전력도 탄약과 미사일 부족 문제로 러시아군 만큼 적극적으로 활용하기가 어려웠다. 저렴하면서도 대량생산이 쉬운 드론에 집중할 수밖에 없는 상황이다.

우크라이나군이 개발한 광섬유 드론이 비행을 하고 있다. 세계일보 자료사진

장거리 자폭드론으로 러시아 내륙의 산업지대나 공군기지를 타격하기도 하지만, 우크라이나군이 쏘는 대량의 드론 중에서 일부만이 표적에 도달한다. 피해 규모도 일부 사례를 제외하면 작다.

러시아인들에게 심리적 충격을 줄 수는 있으나 실질적인 피해를 끼치는 것은 제한적이라는 의미다.

우크라이나군의 성과가 드론에 의해서만 이뤄진 것은 아니라는 지적도 있다.

영국 왕립합동군사연구소(RUSI)의 저스틴 브롱크 교수는 “드론은 우크라이나에서 러시아 병력과 장비의 주요 소모 원인이나, 러시아군이 지뢰밭과 우크라이나 포병, 에이태큼스(ATACMS), 스톰 섀도 순항미사일과 활공폭탄 공격으로 분산을 강요받는 상황에서 발생하고 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다”고 분석했다.

가장 큰 문제는 우크라이나가 드론 기술·운용 분야에서 글로벌 트렌드를 선도하는 국가가 됐으나, 정작 전쟁의 판도를 바꾸지는 못했다는 점이다.

드론 공격으로 러시아군의 진격을 저지하고 러시아인들에게 심리적 충격을 안겼지만, 전세를 뒤집지는 못했다.

전쟁 장기화로 인적·물적 소모가 지속되는 국면에서 러시아 쿠르스크 지역 공격마저 실패하면서 피해가 누적됐다. 예비 병력이 고갈되면서 동부 돈바스 전선이 흔들리는 상황을 초래했다.

우크라이나 매체 유로마이단에 따르면, 1000㎞에 달하는 전선의 많은 구역에서 900m 길이의 참호를 우크라이나군 8명이 지키고 있다. 최소 200명이 필요한 구역을 8명이 방어하는 상황을 이용해 러시아군은 전선 곳곳을 조금씩 돌파하고 있다.

드론과 인공지능(AI) 기술이 주목받는 현대전에서도 전통적 개념의 동원체계와 중화기 운용, 적절한 전략이 전쟁의 승패를 결정하는 핵심 요소 중 하나라는 점이 입증되는 셈이다.

우크라이나가 새로 개발한 장거리 순항미사일이 발사대에 놓여 있다. AP 연합뉴스

◆북한을 어떻게 상대해야 하나

우크라이나 전쟁 양상은 한반도에도 중요한 영향을 미친다. 러시아에 병력을 파견해 쿠르스크 지역을 탈환한 북한군의 존재 때문이다.

러시아에 파병된 북한군은 100여년 전인 제1차 세계대전 시절 참호전부터 첨단 드론 기술 전쟁에 이르기까지 다양한 형태의 전투를 경험했다.

드론을 이용한 전쟁은 북한군이 주목할 수 있는 부분이다. 저가 자폭드론은 경제·군사력이 빈약한 국가도 적국 내륙 지역을 일정 수준 폭격할 능력을 제공한다.

공군력 등 재래식 전력이 한국군보다 열세인 북한군으로선 저가 자폭드론을 대거 투입하는 전투방식에 주목할 가능성이 충분하다.

러시아는 우크라이나의 드론 공격에 맞서 드론 개발과 생산에 주력하고 있다.

이란산 샤헤드 드론을 도입, 대량생산했다. 독자적으로 다양한 종류의 자폭·정찰드론을 만들어 전선에 대량 투입하고 있으며, 포병·전자전·기갑·보병 등과의 연계 능력도 키웠다.

러시아가 북한의 파병 대가로 각종 군사기술을 제공하는 상황을 감안하면, 북한군이 우크라이나군처럼 드론을 적극적으로 활용할 가능성은 충분하다.

우크라이나 군인들이 사격훈련을 위해 소총을 조준하고 있다. EPA 연합뉴스

이같은 상황에서 단순히 드론 전력 강화로 맞대응하는 것은 효율적인 방식이 아니다. 러시아로부터 군사기술을 전수받는 북한은 실전에서 검증된 안티 드론 전술과 기술을 지니게 될 전망이다. 비대칭 우위를 추구해야 한다.

남북 군사력 비교에서 한국군이 우위에 있는 공군력을 더욱 발전시키는 것이 중요하다. 공중우세 개념을 지닌 공군력은 여전히 강력한 위력을 지닌다.

장거리 미사일과 자폭드론을 앞세운 비대칭전력을 보유한 이란이 전통적 개념의 공군력을 투입한 이스라엘에 사실상 패한 것이 대표적 사례다.

자폭드론 1발보다 전투기에서 투하하는 합동정밀직격탄(JDAM)의 위력이 훨씬 강하다.

한국 공군 KF-21 전투기가 이륙하고 있다. 세계일보 자료사진

우크라이나 전쟁에서 러시아군은 Su-34 전폭기에서 1.5t짜리 정밀유도폭탄을 투하하는 전술을 구사했다. 지상에 떨어졌을 때 너비 20m, 깊이 6m에 달하는 구멍을 남겼고, 1㎞ 떨어진 곳의 건물 문짝이 떨어져나갔을 정도의 위력을 냈다.

북한은 냉전 이후 신형 전투기를 도입하지 못했다. 공대공미사일 등을 개발하긴 했으나, 현대전을 치르기에는 제약이 적지 않다.

반면 한국은 북한보다 공군력 증강이 용이하다. 전투기·조기경보기·전자전기·공중급유기와 지상 지휘통제 등의 기능을 융합, 북한을 압도할 공군력을 구축하면 북한의 ‘드론 전쟁’에 맞설 비대칭 카드를 확보할 수 있다.

육군은 강력한 혁신이 필요하다. 우크라이나 전쟁 초기에 등장했던 ‘전차 무용론’은 성급한 주장이었다. 우크라이나군은 기계화부대의 기동성을 살려 북동부 하르키우 일대를 탈환한 바 있다. 드론이 하늘을 누비는 전장에서도 기갑전력은 여전히 효용성이 있다.

한국 육군 K-200 장갑차들이 심수도하 훈련을 하고 있다. 세계일보 자료사진

다만 드론에 맞서서 기술과 전술을 대대적으로 바꾸지 않으면, 가까운 미래에는 ‘전차 무용론’이 현실이 될 수 있다.

우크라이나군은 2023년 반격작전 당시 기갑부대를 앞세웠다. 그러나 훈련이 부족했고, 다양한 병종이 함께 공지전투를 치르는 대신 전차와 장갑차 위주의 공세를 진행해 실패했다.

이같은 실패가 반복되지 않으려면 보병·포병·공병·항공·정보·방공 등의 전력을 유기적으로 결합하면서 드론과 AI를 비롯한 신기술을 적극적으로 적용하는 신(新) 공지전투 개념과 합동군 체제를 확립할 필요가 있다.

신기술 습득을 지속하고 편제를 개편하면서, 평시 훈련 강도도 높여야 한다.

기술의 발전으로 과거와는 비교할 수 없을 정도로 많은 정보가 한꺼번에 쏟아지고, 다양한 병종이 함께 작전을 펼치는 상황에선 신속한 의사결정과 대응이 필수다. 이를 위해선 훈련을 통해 고도로 숙련된 군인들이 필요하다.

한국 육군 장병들이 K-6 중기관총으로 드론을 요격하는 훈련을 하고 있다. 세계일보 자료사진

안티 드론 기술을 일선 부대에도 빠르게 확산해야 한다. 북한군이 드론 공격을 감행하면 이를 저지할 야전방공체계는 필수다.

전차·장갑차에는 능동파괴장치(APS)와 드론 재머, 원격사격통제체계(RCWS) 등을 장착해 다층 드론방어망을 구축하고, 전자전 능력도 강화해야 한다.

박수찬 기자 psc@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]