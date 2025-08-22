현대엔지니어링, 일체형 공삭공 공법으로 국토부 신기술 지정

현대엔지니어링은 공동 개발에 참여한 '탈착식 보조파일을 활용한 PHC(고강도 콘크리트 말뚝) 파일 공삭공 시공기술'이 국토교통부 건설 신기술로 지정됐다고 22일 밝혔다.

현대엔지니어링이 공동 개발에 참여한 공삭공 시공 신기술. 현대엔지니어링 제공

국토부 건설 신기술은 국내에서 최초로 개발했거나 해외 기술을 도입해 개량한 건설기술 가운데 신규성·진보성·현장 적용성이 인정돼야 지정된다.

'공삭공 공법'은 건축물의 기초 구조물을 지지할 말뚝을 기초 저면(건축물의 최하단부)까지 굴착해 시공하지 않고, 지표면에서 바로 땅속으로 박아 넣는 방식이다.

현대엔지니어링이 성심씨앤엠, 에스에이씨피건설 등과 만든 공삭공 공법은 말뚝과 보조파일을 결합한 '일체형 구조'가 특징이다.

말뚝 상단에는 고리가 달린 뚜껑(마감판)을 설치하고, 그 위에 레버 장치 등 보조파일을 견고하게 연결해 한 번에 시공할 수 있는 기법이다.

파손 위험이 줄어들고, 타격 에너지도 효율적으로 전달돼 시공 횟수 감소에 효과적이다.

현대엔지니어링 관계자는 "탈착식 보조파일 공법은 시공성, 품질, 안전성을 고루 향상시킨 기술"이라며 "기초공사 분야의 새로운 기준이 될 것으로 기대된다"고 말했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]