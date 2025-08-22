‘찜통더위’‥ 당분간 최고체감온도 35도 계속 [오늘날씨]

처서를 하루 앞둔 22일 금요일에도 찜통더위가 이어지겠다. 오후 남부지방에는 곳곳에 소나기가 내리겠다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중인 17일 서울 광화문광장 바닥 분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다.연합뉴스

기상청은 "전국이 가끔 구름 많겠다. 남부지방을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다"고 예보했다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 최고체감온도가 35도 안팎으로 매우 무덥겠다.

오늘 오후부터 저녁 사이 전라ㅍ내륙과 대구, 경북 남부, 울산, 경남 내륙, 제주도에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 비와 함께 천둥과 번개가 치는 곳도 있겠다.

소나기가 내리는 동안 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 다시 기온이 올라 무덥겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 ▲전남 내륙·전북 내륙 5~40㎜ ▲대구·경북 남부·울산·경남 내륙 5~40㎜다.

전국 평균 아침 최저기온은 23~27도, 낮 최고기온은 30~37도를 오르내리겠다.

주요 지역 최저기온은 ▲서울 25도 ▲인천 26도 ▲수원 25도 ▲춘천 24도 ▲강릉 24도 ▲청주 26도 ▲대전 24도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲제주 27도다.

최고기온은 ▲서울 32도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 33도 ▲강릉 33도 ▲청주 34도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 33도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲제주 33도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준이다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]