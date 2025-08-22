장영란, 4번째 눈성형 후 물오른 미모 "스타일 변신"

방송인 장영란이 근황을 공개했다.

장영란은 지난 20일 본인 소셜미디어에 "스타일 변신. 괜찮은가요?"라고 적었다.

"여자의 변신은 무죄. 너무 옛날말인가요? 오늘도 화이팅"이라고 덧붙이며 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 장영란은 캐주얼한 차림으로 물오른 미모를 뽐냈다. 특히 크롭 티셔츠로 잘록한 허리 라인을 노출해 이목을 끌었다.

47세라는 나이가 믿기지 않는 동안 미모가 감탄을 자아냈다.

또렷한 이목구비와 상큼한 매력이 이목을 끌었다.

이를 본 누리꾼들은 "예뻐요", "왜 자꾸 어려지세요", "영란언니 고생많으셨어요. 머리스타일 러블리" 등의 댓글을 올렸다.

장영란은 유튜브 채널 '비보티비'가 지난해 6월 공개한 영상에서 눈 성형수술을 4번 했다고 털어놨다. "기사가 많이 나왔는데, 6번이 아니다"며 눈 성형수술을 6번 하지 않았다고 강조했다.

한편 장영란은 한의사 한창(44)과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

채널A '요즘 육아-금쪽같은 내새끼', 채널A '성적을 부탁해-티처스2' 등에서 활약 중이다.

