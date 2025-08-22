'전과 17범' 대선 후보 송진호 또 사기 혐의 구속…"미라클 시티 건설"

지난 21대 대선에 기호 8번으로 무소속 출마하며 17건의 전과 기록 사실이 알려져 논란이 됐던 송진호 씨가 사기 혐의로 구속됐다.
21일 경찰에 따르면 서울중앙지법은 전날 송씨에 대해 "도주 및 증거 인멸 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.
송씨는 2020년부터 캄보디아에 이른바 '미라클 시티'(기적의 도시)를 건설하겠다며 투자자들을 속여 수억원을 가로챈 혐의를 받는다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 이 과정에서 투자금 편취 등 사기 정황을 포착하고 수사를 벌여온 것으로 전해졌다.
한편 송 씨는 기호 8번을 부여받아 6·3 대선에 출마했을 당시 17건의 전과 기록이 공개돼 논란이 있었다. 선거관리위원회의 후보자 정보공개에 따르면 송 씨는 △사기 △폭력 △상해 △재물손괴 △근로기준법 위반 △부정수표단속법 위반 등 혐의로 17회에 걸쳐 기소됐다. 징역형을 선고받은 적도 8차례나 있는 것으로 확인됐다.
김기환 기자 kkh@segye.com
