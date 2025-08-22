“아들 가을 옷 보내야 하는데”…트럼프 관세에 ‘미국행 소포’ 막힌다 [수민이가 궁금해요]

미국의 관세 정책 변경에 따라 우체국에서의 미국행 국제우편 접수가 단계적으로 중단된다. 다만, 수취인이 관세를 내는 민간 특송사 운영 상품으로는 미국행 국제우편을 보낼 수 있다. 비용이 이전보다 높아질 수 있고 배송까지 시일이 더 걸릴 수 있어 혼란이 예상된다.

과학기술정보통신부 우정사업본부는 오는 25일부터 미국행 항공 소포, 오는 26일부터 국제 특급 우편 서비스(EMS) 가운데 관세가 붙지 않는 서류를 제외한 모든 물품 등에 대한 우체국 창구 접수가 중지된다고 21일 밝혔다.

이 조치는 미국 정부의 관세 정책 변경이 적용되는 오는 29일 0시(현지시간) 미국 도착분 부터 적용된다. 그동안 미국은 해외에서 반입되는 800달러 이하 물품에 대해 관세를 면제해 왔다.

하지만, 오는 29일부터 서류 및 서신 등을 제외한 미국행 모든 국제 우편물은 관세(15%) 부과 대상이 된다.

우정사업본부는 미국행 모든 물품에 대한 신고 및 관세 의무가 부과되면서 현 국제우편망 체계로는 발송 처리에 어려움이 있어 부득이하게 접수 중지 결정을 내렸다고 설명했다.

다만 우정사업본부는 민간 제휴 상품인 'EMS 프리미엄' 서비스를 이용하면 미국 관세 정책과는 무관하게 물품을 발송할 수 있다고 설명했다.

EMS 프리미엄 서비스는 민간 특송사가 운영하는 상품이다. 운영사가 통관을 대행하고 받는 사람에게 관세가 부과된다.

우정사업본부는 이 상품은 우체국에서만 접수가 가능하고 기존 EMS 서비스보다 일부 구간에서 요금이 더 부과될 수 있다고 설명했다.

우정사업본부는 국민 불편이 발생하지 않도록 향후 대응 방안 등을 마련할 방침이라고 덧붙였다.

조해근 우정사업본부장은 "미국의 관세 정책 변화로 고객들의 불확실성이 커진 상황"이라며 "관련 동향을 면밀히 모니터링하고 조속히 대책을 마련해 국민들의 불편을 줄이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

