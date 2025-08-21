부국제서 ‘골든’ 떼창 즐긴다…국내 첫 ‘케데헌’ 싱어롱 상영

다음달 17일 개막하는 제30회 부산국제영화제(BIFF)에서 국내 최초로 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌·사진) 싱어롱 상영회(관객들이 영화 속 음악을 함께 노래하고 춤추는 것)가 열린다.

21일 BIFF 사무국은 ‘케데헌’ 싱어롱 상영회를 부산 동서대 소향씨어터 신한카드홀에서 개최할 예정이라고 밝혔다. 세부 일정은 추후 홈페이지를 통해 공개한다.

K팝을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 ‘케데헌’은 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’이 11일(현지시간) 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위에 올랐다. 21일 현재 한 계단 내려간 2위를 기록하고 있다. ‘골든’ 외에도 ‘케데헌’ OST ‘유어 아이돌(Your Idol)’이 빌보드 ‘핫 100’ 4위, ‘소다 팝(Soda Pop)’은 10위에 올랐다.

‘케데헌’은 공개 9주 차인 8월 11∼17일 넷플릭스 영화 시청수 1위(2600만)를 차지했다. 공개 두 달이 지나고도 주간 2000만 회 이상의 시청 수를 유지하고 있으며, 넷플릭스 영화 부문 역대 1위 등극을 눈앞에 두고 있다.

넷플릭스는 ‘케데헌’의 인기에 힘입어 오는 23∼24일 미국·캐나다·호주·뉴질랜드·영국 1100여개 영화관에서 싱어롱 상영회를 개최한다.

이규희 기자 lkh@segye.com

