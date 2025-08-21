“돌아갈 생각 없다”더니…박단 전 전공의 대표, 세브란스 전문의 지원

박단 전 대한전공의협의회(대전협) 비상대책위원장이 참고인 조사를 위해 지난해 8월 21일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단으로 출석하며 취재진에 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

전공의들의 집단 사직을 주도했던 박단 전 대한전공의협의회(대전협) 비상대책위원장이 올해 하반기 전공의 모집공고에 지원한 것으로 확인됐다.

21일 의료계에 따르면 박단 전 대전협 비대위원장은 수련을 받아온 세브란스 응급의학과에 지원했다. 이날 세브란스병원은 하반기 전공의 모집을 마감했다.

지난해 2월 윤석열 정부의 의대 정원 확대에 반발해 전공의들이 병원을 이탈할 때 박단 전 위원장도 수련을 중단했다. 당시 그는 세브란스병원 응급의학과 2년 차였다.

2023년 대전협 회장으로 선출된 박단 전 위원장은 대전협이 비대위 체제로 바뀐 후 올해 6월까지 대전협을 이끌었다.

지난 1월 출범한 김택우 대한의사협회(의협) 회장 집행부에서는 부회장을 겸임하며 젊은 의사의 목소리를 대변했다.

의료 개혁을 강행한 윤석열 정부에 대해 강경 투쟁을 이끌어온 그는 전체 전공의들의 의견을 한 데 수렴하지 못한다는 비판과 함께 책임론에 부딪혔다. 대전협 내부에서도 갈등이 번지며 돌연 사퇴를 표명했다.

그는 지난해 사직서를 제출한 후 페이스북을 통해 병원 복귀 가능성에 대해 “돌아갈 생각이 없다”고 밝혔다.

또 윤 정부에 대해 “현장 따위는 무시한 엉망진창인 정책 덕분에 소아응급의학과 세부 전문의의 꿈, 미련 없이 접을 수 있게 됐다”고 비판한 바 있다.

국윤진 기자 soup@segye.com

