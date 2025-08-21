조현 외교, 日 건너뛰고 미국行 [李대통령, 美·日 순방]

조현 외교부 장관이 한·미 정상회담을 나흘 앞두고 관련 조율을 한다며 21일 급하게 미국으로 향했다. 이틀 뒤 일본 도쿄에서 열리는 한·일 정상회담 배석을 건너뛰면서까지 갑작스러운 미국행을 결정해 그 배경에 대해 여러 관측이 나오고 있다.



이날 외교부 당국자에 따르면 조 장관의 조기 방미는 우리 측 제안에 따라 전날 결정됐으며, 직항편 이용이 불가능할 정도로 촉박하게 진행된 것으로 알려졌다. 워싱턴에서 누구를 만날지 조율도 완료되지 않았고, 북미국장 등 소수만 조 장관을 수행하는 것으로 파악됐다. 마코 루비오 국무장관을 비롯해 여러 인사와의 면담 일정을 논의 중인 것으로만 전해졌다.

조현 외교부 장관이 21일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 한-인도네시아 외교장관회담에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

돌발상황이 무엇인지에 대해 외교부는 구체적으로 밝히지 않았다. 문제가 있어서가 아니라 더 적극적인 대응을 한다는 차원이라고 설명했다. 이 당국자는 “한·미 양국 신정부 출범 후 첫 번째 정상회담이라는 의미와 무게감을 감안해 보다 철저한 준비를 위해 먼저 현장에 가서 미 측과 최종 점검을 할 예정”이라고 설명했다. 한 외교 소식통은 “특별히 부정적 상황이 생겼다기보다 더 잘해보려고 가는 것으로 안다”고 했다.



이유가 무엇이든 정상회담을 앞두고 미국과 대면 협의해야 할 사정이 돌출됐다는 것인데, 정상회담 결과물을 논의하며 실무선에서 해결하기 어려운 수준의 이견이 생겨 장관이 직접 나섰다고 볼 수도 있다.



한·미 정상회담 의제로는 미국이 제기해 온 동맹 현대화, 주한미군 전략적 유연성 확대, 동맹의 기여 및 비용 분담 강화, 관세협상 후속 논의 등이 꼽혀왔다. 최근에는 한국이 동맹 현대화 관련 안보 의제를 수용하면서 원자력협정 개정 등을 얻어내야 할 필요성이 제기됐고, 실제로 양국 정부가 관련 논의에 착수했다고 전해지기도 했다. 이에 대해 미국이 원자력협정 개정 취지에 대한 의구심을 표했거나, 미국이 원하는 대중 견제 동참 수위가 한국의 예상보다 높았을 수 있다는 관측도 나온다.



일각에서는 의제보다는 정상회담 일정 등에 변수가 생겼을 가능성이 제기되기도 했다. 현재 공석인 주미대사의 부재에 따른 장관의 이른 방미일 가능성도 거론됐으나 외교부 내에서 크게 무게가 실리는 분위기는 아니다. 주미대사 내정자가 정상회담 준비에 동참하거나 배석할 가능성에 대해 외교부 차원에서는 확인이 이뤄지지 않고 있다.

정지혜 기자 wisdom@segye.com

