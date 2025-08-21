악뮤·루시·카더가든·데이브레이크까지…그랜드 민트 페스티벌(GMF), 3차 라인업 공개

‘그랜드 민트 페스티벌 2025(Grand Mint Festival 2025, 이하 GMF)’가 ‘악뮤(AKMU)’, ‘루시(LUCY)’, ‘카더가든’, ‘데이브레이크(Daybreak)’ 등이 포함된 3차 라인업을 21일 공개했다.

첫날인 10월 18일에는 ‘더 시즌즈’, 스탠딩 콘서트 ‘악동들’ 등 방송과 무대를 종횡 무진하며 활약 중인 믿고 듣는 아티스트 ‘악뮤(AKMU)’가 가장 눈에 띈다. 이어 각종 페스티벌을 접수하며 섭외 0순위 밴드로 자리매김한 ‘루시(LUCY)’, 신곡 ‘푸르게’를 깜짝 공개하며 러브송 장인다운 면모를 보여준 ‘데이브레이크(Daybreak)’, 독보적인 보이스와 분위기로 사랑받는 ‘싱어게인3’ 출신 ‘김수영’, 월드투어를 통해 글로벌 영향력을 확장 중인 ‘제미나이(GEMINI)’가 무대에 오른다.

10월 19일에는 예능과 음악을 넘나들며 다채로운 활동으로 Z세대의 마음을 사로잡고 있는 ‘카더가든’을 비롯해, 뮤지컬, 드라마 등 폭넓은 분야에서 활약 중인 그룹 빅스의 멤버 ‘켄(KEN)’, 드라마 ‘금주를 부탁해’ 오리지널사운드트랙(OST)에도 참여한 보컬리스트 ‘범진’, 따뜻하고 진솔한 감성의 싱어송라이터 ‘블라(blah)’, 포스트 록 기반의 사운드로 주목받는 신예 ‘공원’이 이름을 올렸다.

한편 이번 GMF는 ‘KBS WORLD’가 주관사로 함께하는 ‘라운드(ROUND)’와 협력해 아세안 10개국 음악 및 정부 관계자가 참여하는 포럼을 개최하며, 현장에서 한국 아티스트 공연 관람과 비즈니스 미팅을 진행한다.

또한 ‘한국음악레이블산업협회(LIAK)’가 주최하는 ‘서울뮤직포럼’에서는 양일간 음악계 현안을 다루는 4개의 섹션이 전문가들의 참여로 펼쳐질 예정이다.

GMF와 ‘라운드’ 및 ‘서울뮤직포럼’의 협업을 기념하는 의미에서 아시아 4개국의 아티스트들도 함께 한다.

인도네시아 음악 신의 아이콘 ‘파뭉카스(PAMUNGKAS)’, 아시아 주요 페스티벌 무대에서 활약한 일본의 ‘마이클 가네코(Michael Kaneko)’, 다양한 장르를 결합한 몽환적 사운드로 주목받는 대만 밴드 ‘웬디 완더(Wendy Wander)’, ‘라쿠나(Lacuna)’와의 합동 공연으로 인연을 맺은 태국의 ‘텔레비전 오프(TELEVISION OFF)’ 등 아시아 지역의 가장 뜨거운 음악 시장을 대표하는 실력파 아티스트들이 이름을 올렸다.

한편 10월 18~19일 송파구 올림픽공원에서 진행되는 ‘그랜드 민트 페스티벌 2025’의 공식 티켓은 NOL 티켓, YES24, NAVER 예약을 통해 예매할 수 있다.

최종 라인업은 다음달 10일 공개될 예정이다.

주요 일정을 비롯한 상세 정보는 주최사인 민트페이퍼 홈페이지와 그랜드 민트 페스티벌 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.

