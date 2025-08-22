"한 번만 봐달라" 담배꽁초 버린 60대… 신원조회 해보니 170억 사기 수배자

170억원 규모 가상자산 사기 범행 후 약 5년간 도피 행각을 이어온 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이 남성은 서울 시내에서 꽁초를 투기하다 순찰 중이던 경찰에 단속됐다가 신분이 발각됐다.

서울경찰청 기동순찰대는 20일 오전 11시30분쯤 신림역 일대에서 관계성 범죄·이상동기 등 강력범죄 예방 순찰 중 가상자산 다중피해사기 수배자 A(60)씨를 검거했다고 22일 밝혔다.

서울경찰청 기동순찰대가 20일 오전 서울 신림역 근처에서 177억원 규모 가상자산 사기 수배자 A씨를 검거하고 있다. 서울경찰청 제공

경찰에 따르면 A씨는 2018년부터 2019년까지 특정 가상자산을 구매하면 막대한 수익을 얻을 수 있다고 속여 피해자 약 1300여명으로부터 총 177억원 상당을 빼돌린 혐의로 체포영장이 발부된 상태였다. 2020년부터 도피해오던 터였다.

A씨는 꽁초를 무단으로 버리다 경찰에 적발됐다. ‘한 번만 봐달라’며 택시 탑승을 시도하는 등 수상한 거동을 보이자 경찰이 제지 후 신분증 제시를 요구했다고 한다. A씨는 ‘봐달라, 돈을 주겠다’며 휴대전화로 통화하는 척 하는 등 계속 시간을 끌며 현장을 벗어나려고 시도했다. 실랑이 끝에 신분 확인을 거쳐 수배 사실을 확인한 경찰은 A씨를 검거한 뒤 서울남부지검에 신병을 인계했다.

경찰 관계자는 “기동순찰대는 다중밀집장소 등 범죄 취약지에서 세밀한 도보순찰과 거동수상자 검문을 통해 범죄심리를 사전에 차단하고 수배자를 검거했다”며 “앞으로도 관계성 범죄, 이상동기 범죄 등 강력범죄 발생이 우려되는 지역을 중심으로 예방순찰을 강화하고, 시민 체감 안전도를 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김승환 기자 hwan@segye.com

